Remo solicita e FPF realiza vistoria no gramado do Estádio da Tuna; jogo pode mudar de local

A Federação Paraense de Futebol (FPF) irá vistoriar o gramado do Estádio Francisco Vasques (Souza), na manhã desta sexta-feira (25). A solicitação foi feita pelo Clube do Remo, em relação as condições do gramado e foi autorizado pela instituição que comanda o futebol paraense.

O engenheiro agrônomo Raimundo Mesquita fará a vistoria. Dependendo da avaliação, a partida entre Tuna x Remo, marcada para o Estádio do Souza, poderá mudar de local e também de data.