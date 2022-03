Após vistoria da FPF no gramado, Tuna x Remo deve ser mantido sábado, no Souza

A Federação Paraense de Futebol (FPF) realiza, na manhã desta sexta-feira, uma vistoria no Estádio Francisco Vasques, o Souza, da Tuna Luso. A ação, comandada pelo engenheiro agrônomo Raimundo Mesquita e acompanhada pelo secretário-geral da FPF, Maurício Bororó, ocorre por solicitação do Remo, preocupado com o estado no gramado para a partida de ida da semifinal do Campeonato Paraense, marcada para este sábado, às 15h30, no local. A equipe de Oliberal.com esteve no estádio acompanhando a vistoria.

Num primeiro momento, a fiscalização constatou que o gramado do Souza não possui sistema de drenagem e, em razão das frequentes chuvas na cidade neste período, o escoamento da água é precário ou inexistente em certas partes do campo. Simultaneamente à vistoria, funcionários da Tuna Luso realizavam a troca de placas de grama em algumas regiões, como nas duas grandes áreas.

"Nós começamos o nosso trabalho logo que terminou o jogo contra o Bragantino. Estamos trocando algumas áreas que estão sobrecarregadas, porque tivemos uma sequência de dois jogos, na terça e na quarta, e ficaram sobrecarregadas. Estamos trocando a grama, fazendo o replantio, tirando aonde tem a lama e colocando o replantio com placas de grama e alguns drenos para absorver isso. Começamos ontem, terminamos hoje, para dar tempo dessa grama enraizar e termos o jogo no sábado", explicou Augusto Monteiro, diretor de patrimônio da Tuna.

Partes com lama estão sendo retiradas e replantadas (Fabio Will/O Liberal)

Ainda assim, de acordo com Raimundo Mesquita, poderia não ser suficiente para dar condições de jogo ao local já que o período de enraizamento das placas. Por isso, ainda no Souza, a delegação da Federação consultou o meteorologista José Raimundo Abreu, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o profissional, a previsão do tempo para este sábado é de Sol entre nuvens durante a tarde, com probabilidade de chuvas de baixa intensidade, de 10 a 15 milímetros. A notícia é boa para os tunantes, já que evitaria um maior desgaste da grama.

A equipe de funcionários da Tuna seguirá realizando o trabalho de recuperação do gramado do Souza nesta sexta-feira, confiante de que não haverá mudança de local nem horário por parte da FPF.

"Acredito que, pela conversa que nós tivemos e pelo que aconteceu durante a nossa visita, acredito que há uma grande probabilidade, sim, de 90%, de se ter esse jogo aqui. Até porque nós já estamos com toda a nossa estrutura montada para este jogo, bilheteria, ingresso, tudo isso está mobilizado, já fizemos a nossa reunião de segurança, então não tem como não ter o jogo aqui", prosseguiu Augusto Monteiro.

Um posicionamento oficial da vistoria da Federação Paraense de Futebol deve ser dado ao meio-dia.