Remo inicia venda de ingressos para a semifinal contra a Tuna; veja os pontos de vendas

O Remo iniciou as vendas de ingressos para o jogo de volta da semifinal, contra a Tuna. A partida está marcada para a próxima terça-feira (29), às 20h, no Baenão. Os bilhetes estão disponíveis em todas as Lojas do Remo na grande Belém e também em Castanhal (PA), além da venda online, pelo site www.meubilhete.com.

Os ingressos estão à venda nos valores de R$30 a arquibancada, cadeira R$60 e camarote R$80. É obrigatório a apresentação da carteirinha de vacinação ou conectsus com o esquema vacinal contra a covid-19 com no mínimo duas doses ou dose única da Jansen, além da entrada e permanência no estádio com máscara.

Sócio-torcedor com direito a 100%

Sócios-torcedores terão acesso com a carteirinha do programa e terão uma entrada exclusiva até 1h antes do jogo, além de apresentar o comprovante de vacinação.

Sócio-torcedor com direito a 50%

Os associados que fazem parte do programa Nação Azul com 50% de desconto poderão fazer a retirada dos ingressos em qualquer Loja do Remo.

Meia-entrada e gratuidades

Os bilhetes de meia-entrada custarão R$15 e poderão ser retirados na segunda-feira (28), das 9h às 14h, no Ginásio Serra Freire, do Clube do Remo. Os estudantes precisam apresentar o documento de meia-entrada, além do RG e carteira de vacinação com no mínimo duas doses ou dose única.

Idosos

Os idosos devem apresentar um documento com foto, além do comprovante vacinal contra a covid com três doses ou dose única.

Portadores de necessidades especiais

É necessário apresentação do documento original e com foto, tanto do PNE como também do acompanhante; documento que comprove o direito ao benefício. Cartão social ou qualquer outro tipo de cartão só serão aceitos com laudo médico original, impresso e com validação, além do comprovante de imunização com duas doses ou dose única (do acompanhante também).

Pontos de venda

Loja Rei da Amazônia - Sede Social

Loja Rei da Amazônia - Baenão

Loja Rei da Amazônia - Shopping Castanheira

Loja do Remo - Castanhal

Loja do Remo - IT Center

Loja do Remo - Shopping Bosque Grão-Pará

Loja do Remo - Shopping Pátio Belém

Loja do Remo - Parque Shopping

Loja do Remo - Boulevard Shopping

Loja do Remo - Shopping Metrópole