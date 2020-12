Árbitro escalado para partida do Remo já deixou de apitar por conta da covid-19

O arbitro que está escalado para comandar a partida entre Remo e Londrina neste sábado (12), às 17h, no estádio do Café, é Denis da Silva Ribeiro Serafim. Ele se envolveu em situação curiosa no início da Série B do Campeonato Brasileiro.

No início do mês de agosto deste ano, o arbitro foi vetado de apitar a partida entre Ponte Petra e América, pela primeira rodada de abertura da Segundona. Denis Serafim foi informado que havia testado positivo para covid-19, ainda dentro do avião a caminho de São Paulo.

Ao seu lado estava o assistente, Maxwell Rocha Silva. A dupla trabalhou na partida entre CSA e CRB, pelo Campeonato Alagoano. O arbitro acabou sendo substituído por Paulo Renato Coelho.

O jogo entre Remo e Londrina terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.