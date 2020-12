CBF divulga arbitragem para os jogos de estreia da dupla Re-Pa no quadrangular da Série C

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a arbitragem para os jogos de Remo e Paysandu neste final de semana (12 e 13). A partida do Leão abre a primeira rodada do quadrangular de acesso da Série C. No dia seguinte, é a vez do Papão estrear na segunda fase.

O Remo entra em campo no sábado (12), às 17h, no estádio do Café, contra o Londrina. No comando da partida o árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL), com assistências de Pedro Jorge Santos de Araújo (AL) e Brigida Cirilo Ferreira (AL).

Já no domingo (13), o Paysandu recebe o Ypiranga-RS, no estádio do Mangueirão, às 18h, em Belém. A partida será apitada por Leo Simão Holanda (CE), com assistências de Anderson Moreira de Farias (CE) e Renan Aguiar da Costa (PA).