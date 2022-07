Apresentado no Remo antes do Re-Pa, Leandro Carvalho diz que Paysandu é 'coisa do passado'

Ficou no passado. É assim que o atacante Leandro Carvalho, hoje no Remo, avalia a passagem pelo maior rival azulino, o Paysandu. Apresentado formalmente pela diretoria remista nesta sexta-feira (1), dois dias antes do clássico Re-Pa pela Série C, o atacante falou sobre a expectativa de estrear pelo Leão Azul logo contra o clube que o revelou.

"Acho que isso [estrear contra o Paysandu] é uma coisa normal. Não acho que isso seja um bicho de sete cabeças. O Paysandu é coisa do passado e estou aqui vestindo a camisa do Remo. Quero ajudar esse clube a conseguir o acesso à Série B. Acho que estrear contra o Paysandu é uma motivação a mais. Agora tenho que entrar em campo e fazer o que trabalhamos durante a semana para garantir os três pontos", disse.

Apesar da motivação de Leandro para o clássico estar em alta, o jogador ainda aguarda uma decisão do treinador Gerson Gusmão para saber quantos minutos deve atuar contra o maior rival. Regularizado nesta semana, o atacante está apto para ser relacionado.

"Estou me sentindo fisicamente bem, ainda mais para um clássico. É um gás a mais para ficar motivado. Espero sempre poder ajudar o clube, seja no primeiro ou no segundo tempo. Apesar disso, a decisão será do treinador. Seja qual momento do jogo ele decidir por me colocar em campo, pode acreditar que darei meu máximo", disse.

Remo e Paysandu se enfrentam neste domingo (3), às 17h, no estádio Baenão, em Belém, pela 13ª rodada da Série C do Brasileirão. A partida terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com.