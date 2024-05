Após semana caótica, Remo recebe o Floresta-CE, no Baenão, em busca dos primeiros pontos na Série C

Completo caos. Assim pode ser descrita a semana do Remo antes da partida contra o Floresta-CE, pela quarta rodada da Série C. Sem vencer há sete jogos e com três derrotas seguidas na Terceirona, o Leão viveu dias de enorme turbulência, com protestos da torcida, dispensa de jogadores e oposição política no conselho deliberativo. Um respiro em meio à crise, no entanto, pode ser obtido neste domingo (12/05), Dia das Mães. No Baenão, às 19h, o time de Gustavo Morínigo recebe o lanterna da competição.

Uma vitória diante do Floresta-CE, além de acalmar os ânimos nas arquibancadas, traria fôlego ao Leão na tabela. Um resultado positivo em casa pode fazer a equipe azulina sair da vice-lanterna e subir até sete posições. O motivo: os clubes que estão a frente do Leão na classificação também tem pontuações baixas. Com três pontos na conta, o Time de Periçá pode ultrapassar São José-RS, Ferroviário-CE, Caxias-RS, ABC-RN, Sampaio Corrêa-MA, Londrina-PR e CSA-AL na tabela. Todas essas equipes têm entre zero e dois pontos.

No entanto, para buscar o resultado positivo, os jogadores devem enfrentar um clima bastante hostil no Baenão. Na noite de terça-feira (07/05), uma faixa com ameaça de morte foi exposta na frente do estádio Baenão. Na manifestação, torcedores escreveram: "ou ganha, ou é guerra! Seus F****. O Remo vai sair dessa nem que tenha que morrer alguém".

O clube se mexe nos bastidores para estancar a sangria. Depois de bancar a permanência de Gustavo Morínigo, mesmo após a derrota para o Botafogo-PB, na rodada passada, o executivo do Leão, Sérgio Papellin, anunciou a dispensa de cinco atletas: Ícaro, Sillas, Echaporã, Renato Alves e Nathan. A ideia, segundo o dirigente, é enxugar mais o elenco nos próximos dias.

Na política, o clube também vive momento de instabilidade. O ex-diretor e candidato à presidência do clube nas últimas eleições, Marco Antônio Pina, pediu ao conselho deliberativo (Condel) azulino a realização de uma auditoria das contas da última gestão, liderada por Fábio Bentes. O caso tem gerado debates entre os demais conselheiros e ganhou as redes sociais nos últimos dias.

Quem não tem nada a ver com os problemas azulinos é o Floresta-CE, que assim como do Time de Periçá, não vive boa fase. Ainda sem somar pontos na Terceirona, a diretoria do clube cearense demitiu o treinador Felipe Surian e anunciou Marcelo Cabo como substituto. O novo técnico, inclusive, já dirigiu o Leão Azul, na temporada passada.

Como vêm as equipes

Com os jogadores dispensados, o Remo terá mudanças na equipe titular. Jonilson ou Bruno Bispo brigam pela vaga deixada por Ícaro, na zaga. Enquanto isso, Matheus Anjos deve começar a partida no lugar de Sillas, no meio. Outra novidade é a chegada de Marco Antônio, no ataque, que havia cumprido suspensão diante do Botafogo-PB.

Já o Floresta não terá à disposição o lateral Diego, expulso na rodada passada, diante da Ferroviária-SP. No entanto, não há previsão de qual será o substituto escolhido por Marcelo Cabo. Com poucas sessões de treino desde que chegou, a tendência é que o treinador mantenha a base da equipe que vinha jogando nas últimas rodadas.

Ficha técnica:

Remo x Floresta

4ª rodada da Série C do Brasileirão.

Data: 12 de maio (domingo)

Hora: 19h30

Local: Estádio Baenão.

Arbitragem: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

Auxiliares: Márcio Iglesias Araújo Silva (PI) e Maura Cunha Costa (PI)

Quarto árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida (PA)

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Ligger, Bruno Bispo (Jonilson) e Hélder Santos; Jaderson, Pavani e Matheus Anjos; Marco Antônio, Cachoeira e Matheus Lucas.

Técnico: Gustavo Morínigo.

Floresta: Luiz Daniel; Watson, Alisson Santana, Ricardo Lima e Pará; Jô Almeida, Marcelo e Felipe Marques; Jean Silva, Romarinho e Lohan.

Técnico: Marcelo Cabo.