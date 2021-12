VÍDEO: Após rebaixamento, meio-campista se despede do Remo nas redes sociais

Após ter saído a sua rescisão no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), o meio-campista Marcos Júnior se despediu do Clube do Remo. Marcos Júnior utilizou sua conta no Instagram para agradecer ao presidente azulino, funcionários e também aos torcedores do Leão Azul.

Em publicação na rede social, o jogador carioca, que não ficou para a reta final da Copa Verde, falou do prazer em ter vestido a camisa azulina e citou o carinho da torcida.

“Passando pra me despedir desse grande clube em que tive o prazer de vestir a camisa, agradeço demais por ter tido essa grande honra. Meu muito obrigado ao presidente e todos os funcionários do clube, sem esquecer também de agradecer o carinho e apoio dessa torcida maravilhosa, muito obrigado”, escreveu.

Marcos Júnior, de 26 anos, chegou ao Remo com o Brasileirão da Série B já em andamento, disputou 22 partidas, 20 delas pela Série B e duas pela Copa Verde, marcando dois gols. Essa foi a segunda passagem do jogador por Belém, em 2018, Marcos Júnior jogou pelo Paysandu, mas deixou o clube alviceleste durante o Campeonato Brasileiro. Curiosamente, nas duas vezes em que atuou por equipes paraenses, as agremiações acabaram sendo rebaixadas para a Série C. Foi assim em 2018 com o Papão e em 2021 com o Leão.