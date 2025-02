Após cirurgia no nariz, Remo informa boletim médico do meia Guty

O Remo divulgou uma atualização sobre o estado de saúde do meia Guty, que sofreu uma fratura no nariz na partida contra o São Raimundo-RR, na última quinta-feira (6), pelas oitavas de final da Copa Verde. Segundo o clube, o jogador passou por uma cirurgia na madrugada desta sexta-feira (7), e o procedimento foi considerado um sucesso pelos médicos.

De acordo com o Remo, a operação foi realizada pelo cirurgião bucomaxilofacial Luiz Jorge Guedes. Guty tem previsão de alta para domingo (9), e o tempo de recuperação estimado é de quatro semanas.

Eliminação

A partida em que o jogador se lesionou terminou com mais uma baixa para a equipe. O Remo foi eliminado da Copa Verde ao perder nos pênaltis para o São Raimundo-RR. O time teve um desempenho abaixo do esperado e, no tempo normal, ficou no empate por 1 a 1 com o clube visitante.

Já nas penalidades, Vizeu e Pavani desperdiçaram suas cobranças, e, no fim, o Leão Azul foi derrotado por 4 a 3. Com isso, o clube passa a focar-se exclusivamente no Campeonato Paraense. O próximo compromisso da equipe será no domingo (9), às 18h, no estádio Mangueirão, contra a Tuna Luso.