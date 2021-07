Após 11 partidas, Remo volta a marcar dois gols em um mesmo jogo

Desde o início da Série B do Campeonato Brasileiro, no final de maio, o Remo não marcava duas vezes em uma única partida. Foram onze jogos até o time voltar a fazer dois gols em um mesmo jogo. Com gols do meia Felipe Gedoz e do volante Marcos Junior, o Leão voltou a vencer na Segundona.

A última vez que o Leão tinha marcado duas vezes em uma partida, havia sido no início do torneio, quando empatou em 2 a 2 com o CRB(AL) - gols do volante Lucas Siqueira. Desde então, foram quatro derrotas na Segunda Divisão, três empates e uma vitória, até a 11° rodada, quando venceu o Brusque por 2 a 1. Além disso, teve mais duas derrotas na Copa do Brasil.

Com a vitória nesta rodada, o time não só voltou a vencer e marcar duas vezes num jogo, como conseguiu sair da zona de rebaixamento e subir para a 15° posição, com uma partida a menos. Além disso, quebrou o tabu de nunca ter vencido o clube catarinense.

Confira os jogos que o Remo ficou sem marcar dois gols:

02/06 - Remo 0 x 2 Atlético Mineiro - Copa do Brasil

05/06 - Remo 1 x 0 GE Brasil - Série B

10/06 - Remo 2 x 1 Atlético Mineiro - Copa do Brasil

13/06 - Remo 3 x 0 Botafogo - Série B

16/06 - Remo 0 x 0 Vitória - Série B

22/06 - Remo 0 x 0 Guarani - Série B

26/06 - Remo 1 x 1 Náutico - Série B

29/06 - Remo 0 x 2 Sampaio Correia - Série B

02/07 - Remo 1 x 2 Coritiba - Série B

08/07 - Remo 0 x 1 Vila Nova - Série B

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)