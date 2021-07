Torcedores do Remo brincam com foto de Bolsonaro com a camisa do Brusque

A vitória sobre o Brusque-SC rendeu ao Leão a saída da lanterna da zona de rebaixamento, quebrou o tabu de nunca ter de vencido o clube catarinense e ainda sobrou para o presidente Jair Bolsonaro.

Um perfil criado por torcedores do Remo fizeram uma montagem com a foto do presidente do Brasil, onde ele aparece com uma foto da camisa do Brusque, na tela da televisão o resultado de 2 a 1 para o Remo e a frase: “Não deu, né secador?”.

A imagem viralizou nas redes sociais e grupos de aplicativos. Na página, mais de 580 compartilhamentos e vários comentários.

Remo x Brusque haviam se enfrentado apenas duas vezes com duas vitórias do clube quadricolor e duas eliminações do Leão na Copa do Brasil nas temporadas 2017 e 2020. Ontem o Remo quebrou o tabu, respirou na série B e voltou a vencer em casa depois de quase 40 dias.