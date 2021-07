Autor do gol da virada do Remo, meia se emociona, lembra das dificuldades e comenta: 'Feliz demais'

O meia Marcos Junior começou bem no Clube do Remo. Foi dele o gol que garantiu a virada azulina na vitória por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (14), no Baenão, na partida que encerrou a 11ª rodada da Série B.

Emocionado, o jogador ofereceu o gol para todos que sempre o apoiaram, principalmente, nos meses que ficou sem clube e sem jogar.

"Feliz demais pelo gol. Não poderia imaginar uma estreia com um gol da virada. O Remo já merecia. Infelizmente a bola não vinha entrando. Esse gol não é só meu. É da minha família, da minha namorada, da minha filha, dos meus amigos. Foram quatro meses sem jogar, mas essas pessoas sempre estiveram ao meu lado. Quero agradecer a diretoria do Remo por ter acreditado em mim", afirmou Marcos Junior em entrevista para Sportv após a partida.

A partir de agora, o Remo se prepara para enfrentar a Ponte Preta. O jogo será no sábado (17), às 18h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), com transmissão lance a lance em OLiberal.com.