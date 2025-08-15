António Oliveira pode se aproximar de Daniel Paulista no aproveitamento do Remo

Embora ainda não tenha conquistado plenamente a confiança da torcida, o técnico Antônio Oliveira tem a oportunidade de se aproximar do aproveitamento de seu antecessor, Daniel Paulista, na próxima rodada da Série B, contra o Botafogo-SP, amanhã, às 16 horas, no Mangueirão. Neste jogo, Oliveira chegará ao seu 10º comando do Leão Azul, mesma quantidade de partidas que Daniel disputou.

Sob o comando de Daniel Paulista, o Remo disputou 10 jogos, somando 30 pontos em disputa. Destes, foram obtidos 17 pontos, o que representa 56,6% de aproveitamento. Já com Antônio Oliveira, a equipe disputou 9 jogos, totalizando 27 pontos em disputa, dos quais somou 13, equivalente a 48,1% de aproveitamento.

A diferença entre os dois técnicos é de aproximadamente 8,5 pontos percentuais. Uma vitória sobre o Botafogo-SP elevaria o aproveitamento de Oliveira para perto do índice de Daniel Paulista, mostrando consistência nos resultados mesmo após a troca de comando no decorrer da competição.

Um ponto que ainda gera atenção da torcida é o equilíbrio dos resultados. Enquanto Daniel Paulista perdeu apenas no 10º jogo, contra o CRB, Oliveira estreou com derrota para o Paysandu e também perdeu em casa para a Ferroviária, o que aumentou as críticas sobre o estilo de jogo, marcado por chances desperdiçadas e gols não convertidos.

Em números, apenas uma vitória separa os dois treinadores: Daniel Paulista somou 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota, enquanto Antônio Oliveira conquistou 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Apesar da relação amistosa, Daniel Paulista acabou saindo do clube em uma espécie de "divórcio forçado", ao se desligar para assinar com o Sport, lanterna da Série A.