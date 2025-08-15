Remo comemora 114 anos da reorganização que mudou a história do clube

O Clube do Remo comemora nesta sexta-feira (15) a reorganização realizada por 11 remistas que reestruturaram a instituição no início do século XX. O marco histórico, celebrado em 15 de agosto, completa 114 anos em 2025. A iniciativa de 1911 transformou o então chamado Grupo do Remo na entidade que mantém sua denominação até os dias atuais.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A reestruturação ocorreu após o clube - destinado originalmente à prática de esportes náuticos - enfrentar uma crise institucional iniciada em 1908. Durante esse período de instabilidade, os torcedores azulinos guardaram três embarcações pertencentes à agremiação no porto de Miramar, em Belém, enquanto planejavam as mudanças necessárias.

VEJA MAIS

Após meses de reuniões, o grupo formado pelos 11 remistas transportou todo o material do clube que estava armazenado em Miramar até a antiga sede da instituição. Este ato simbolizou a concretização da reorganização que mudaria definitivamente os rumos da entidade.

Os responsáveis pela reestruturação foram Oscar Saltão, Antonico Silva, Geraldo Mota (conhecido como Rubilar), Jaime Lima, Cândido Jucá, os irmãos Harley e Nertan Collet, Severino Poggy, Mário Araújo, Palmério Pinto e Elzeman Magalhães. Este grupo entrou para a história do clube com a denominação "Cordão dos Onze".

Antonio Carlos Teixeira, atual presidente do Clube do Remo, ressaltou a importância da data: "São 114 anos de reorganização do clube. Foi quando surgiu o futebol realmente e quando ele se transformou de fato em Clube do Remo, que antes era grupo do Remo. A minha raiz surgiu na fundação do clube. Meu bisavô foi fundador do clube e hoje nós estamos comemorando a reorganização", finaliza.