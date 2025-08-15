Remo comemora 114 anos da reorganização que mudou a história do clube Ato realizado por 11 remistas em 1911 transformou o Grupo do Remo na instituição esportiva paraense que conhecemos hoje. Caio Maia 15.08.25 16h23 O Clube do Remo comemora nesta sexta-feira (15) a reorganização realizada por 11 remistas que reestruturaram a instituição no início do século XX. O marco histórico, celebrado em 15 de agosto, completa 114 anos em 2025. A iniciativa de 1911 transformou o então chamado Grupo do Remo na entidade que mantém sua denominação até os dias atuais. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A reestruturação ocorreu após o clube - destinado originalmente à prática de esportes náuticos - enfrentar uma crise institucional iniciada em 1908. Durante esse período de instabilidade, os torcedores azulinos guardaram três embarcações pertencentes à agremiação no porto de Miramar, em Belém, enquanto planejavam as mudanças necessárias. VEJA MAIS Remo divulga parcial de ingressos vendidos para jogo contra o Botafogo-SP na Série B; confira Leão Azul é o clube com a maior média de pagantes por jogo no campeonato Ex-Remo, zagueiro é anunciado pelo Londrina-PR para a sequência da Série C Rafael Castro foi emprestado ao time após perder espaço no elenco azulino Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul Após meses de reuniões, o grupo formado pelos 11 remistas transportou todo o material do clube que estava armazenado em Miramar até a antiga sede da instituição. Este ato simbolizou a concretização da reorganização que mudaria definitivamente os rumos da entidade. Os responsáveis pela reestruturação foram Oscar Saltão, Antonico Silva, Geraldo Mota (conhecido como Rubilar), Jaime Lima, Cândido Jucá, os irmãos Harley e Nertan Collet, Severino Poggy, Mário Araújo, Palmério Pinto e Elzeman Magalhães. Este grupo entrou para a história do clube com a denominação "Cordão dos Onze". Antonio Carlos Teixeira, atual presidente do Clube do Remo, ressaltou a importância da data: "São 114 anos de reorganização do clube. Foi quando surgiu o futebol realmente e quando ele se transformou de fato em Clube do Remo, que antes era grupo do Remo. A minha raiz surgiu na fundação do clube. Meu bisavô foi fundador do clube e hoje nós estamos comemorando a reorganização", finaliza. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo comemora 114 anos da reorganização que mudou a história do clube Ato realizado por 11 remistas em 1911 transformou o Grupo do Remo na instituição esportiva paraense que conhecemos hoje. 15.08.25 16h23 Futebol Remo divulga parcial de ingressos vendidos para jogo contra o Botafogo-SP na Série B; confira Leão Azul é o clube com a maior média de pagantes por jogo no campeonato 15.08.25 13h05 Futebol Ex-Remo, zagueiro é anunciado pelo Londrina-PR para a sequência da Série C Rafael Castro foi emprestado ao time após perder espaço no elenco azulino 15.08.25 10h00 Futebol Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul 15.08.25 9h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Baenão completa 108 anos com reformas, mas sem receber jogos com torcida há mais de um ano Estádio virou base de de treinamentos da equipe azulina na temporada 2025 15.08.25 7h00 Futebol Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul 15.08.25 9h25 Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (15/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 15.08.25 7h00