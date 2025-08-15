Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

“Queremos entrar no G-4 para não sair mais”, diz Marcelo Rangel às vésperas do jogo decisivo do Remo

O Leão Azul chega embalado para a 22ª rodada da Série B, contra o Botafogo-SP, neste sábado. Com 33 pontos, ocupa a quinta colocação, apenas um ponto atrás da Chapecoense, primeira equipe dentro da zona de acesso

O Liberal

Na véspera de um confronto decisivo pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Clube do Remo viveu uma sexta-feira (15) de festas, reencontros e renovação. Em meio às comemorações pelos 114 anos de reorganização do clube e 108 anos do Estádio Evandro Almeida, o Baenão, o ambiente azulino foi de festa com mais uma edição do Dia da Família — ação promovida pela diretoria, que já virou tradição em jogos importantes. Mas o tom do dia não foi apenas de nostalgia. Foi de foco. O Remo quer entrar no G-4 e não sair mais.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Essa é a meta traçada pelo goleiro Marcelo Rangel, escolhido para representar o elenco na entrevista de sexta, véspera da partida contra o Botafogo-SP, no Baenão. Em clima de comemoração, a camisa 1 valorizou a história do clube, mas não deixou de projetar o futuro.

“114 anos, é muito bacana, importante, alegra o coração do torcedor, e a gente que chegou no clube há pouco tempo, conhecer toda essa história, é muito legal”, destacou. “Hoje é um dia que se comemora também o aniversário do Baenão, o estádio onde a gente treina, onde a gente joga muitas das vezes, é um capítulo centenário muito legal de ser comemorado”, completou o goleiro.

O Leão Azul chega embalado para a 22ª rodada da Série B. Com 33 pontos, ocupa a quinta colocação, apenas um ponto atrás da Chapecoense, primeira equipe dentro da zona de acesso. Neste sábado (16), às 17h, no Mangueirão, o Botafogo-SP enfrenta uma chance de retornar ao G-4 — e com um objetivo claro para o restante da competição:

“Foi um primeiro turno de muito equilíbrio, a gente sempre esteve brigando nas primeiras posições, e agora nesse segundo turno a meta é entrar no G-4 e permanecer lá”, garantiu Rangel. "O segredo é se manter regular. A gente foi regular no primeiro turno e, se a gente tiver essa regularidade no segundo e aumentar o número de vitórias, consequentemente conseguiremos nosso objetivo", disse.

A conta do arqueiro para o acesso já está feita. Com nove jogos a disputar em casa, o Remo tem uma tabela promissória — e que pode ser decisiva. "São nove jogos em Belém, são 27 pontos. Com mais 33 que temos, dá 60. Acredito que uma certeza pra conseguir o objetivo é 64 pontos", afirmou.

O adversário deste sábado vive realidade oposta. Derrotado pelo Atlético-GO na última rodada, o Botafogo-SP ocupa a 18ª posição na tabela e luta para sair da zona de rebaixamento. Ainda assim, Rangel evita qualquer clima de favoritismo.

"A gente quer entrar no G-4 para não sair mais. Esse é o nosso foco", cravou Marcelo Rangel.

