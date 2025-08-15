“Queremos entrar no G-4 para não sair mais”, diz Marcelo Rangel às vésperas do jogo decisivo do Remo O Leão Azul chega embalado para a 22ª rodada da Série B, contra o Botafogo-SP, neste sábado. Com 33 pontos, ocupa a quinta colocação, apenas um ponto atrás da Chapecoense, primeira equipe dentro da zona de acesso O Liberal 15.08.25 17h44 Na véspera de um confronto decisivo pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Clube do Remo viveu uma sexta-feira (15) de festas, reencontros e renovação. Em meio às comemorações pelos 114 anos de reorganização do clube e 108 anos do Estádio Evandro Almeida, o Baenão, o ambiente azulino foi de festa com mais uma edição do Dia da Família — ação promovida pela diretoria, que já virou tradição em jogos importantes. Mas o tom do dia não foi apenas de nostalgia. Foi de foco. O Remo quer entrar no G-4 e não sair mais. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Essa é a meta traçada pelo goleiro Marcelo Rangel, escolhido para representar o elenco na entrevista de sexta, véspera da partida contra o Botafogo-SP, no Baenão. Em clima de comemoração, a camisa 1 valorizou a história do clube, mas não deixou de projetar o futuro. VEJA MAIS Remo comemora 114 anos da reorganização que mudou a história do clube Ato realizado por 11 remistas em 1911 transformou o Grupo do Remo na instituição esportiva paraense que conhecemos hoje. Antônio Oliveira se aproxima dos números de Daniel Paulista “114 anos, é muito bacana, importante, alegra o coração do torcedor, e a gente que chegou no clube há pouco tempo, conhecer toda essa história, é muito legal”, destacou. “Hoje é um dia que se comemora também o aniversário do Baenão, o estádio onde a gente treina, onde a gente joga muitas das vezes, é um capítulo centenário muito legal de ser comemorado”, completou o goleiro. O Leão Azul chega embalado para a 22ª rodada da Série B. Com 33 pontos, ocupa a quinta colocação, apenas um ponto atrás da Chapecoense, primeira equipe dentro da zona de acesso. Neste sábado (16), às 17h, no Mangueirão, o Botafogo-SP enfrenta uma chance de retornar ao G-4 — e com um objetivo claro para o restante da competição: “Foi um primeiro turno de muito equilíbrio, a gente sempre esteve brigando nas primeiras posições, e agora nesse segundo turno a meta é entrar no G-4 e permanecer lá”, garantiu Rangel. "O segredo é se manter regular. A gente foi regular no primeiro turno e, se a gente tiver essa regularidade no segundo e aumentar o número de vitórias, consequentemente conseguiremos nosso objetivo", disse. A conta do arqueiro para o acesso já está feita. Com nove jogos a disputar em casa, o Remo tem uma tabela promissória — e que pode ser decisiva. "São nove jogos em Belém, são 27 pontos. Com mais 33 que temos, dá 60. Acredito que uma certeza pra conseguir o objetivo é 64 pontos", afirmou. O adversário deste sábado vive realidade oposta. Derrotado pelo Atlético-GO na última rodada, o Botafogo-SP ocupa a 18ª posição na tabela e luta para sair da zona de rebaixamento. Ainda assim, Rangel evita qualquer clima de favoritismo. "A gente quer entrar no G-4 para não sair mais. Esse é o nosso foco", cravou Marcelo Rangel. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO META “Queremos entrar no G-4 para não sair mais”, diz Marcelo Rangel às vésperas do jogo decisivo do Remo O Leão Azul chega embalado para a 22ª rodada da Série B, contra o Botafogo-SP, neste sábado. Com 33 pontos, ocupa a quinta colocação, apenas um ponto atrás da Chapecoense, primeira equipe dentro da zona de acesso 15.08.25 17h44 Futebol Remo comemora 114 anos da reorganização que mudou a história do clube Ato realizado por 11 remistas em 1911 transformou o Grupo do Remo na instituição esportiva paraense que conhecemos hoje. 15.08.25 16h23 Futebol Remo divulga parcial de ingressos vendidos para jogo contra o Botafogo-SP na Série B; confira Leão Azul é o clube com a maior média de pagantes por jogo no campeonato 15.08.25 13h05 Futebol Ex-Remo, zagueiro é anunciado pelo Londrina-PR para a sequência da Série C Rafael Castro foi emprestado ao time após perder espaço no elenco azulino 15.08.25 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Baenão completa 108 anos com reformas, mas sem receber jogos com torcida há mais de um ano Estádio virou base de de treinamentos da equipe azulina na temporada 2025 15.08.25 7h00 Futebol Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul 15.08.25 9h25 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (15/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 15.08.25 7h00 Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44