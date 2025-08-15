Capa Jornal Amazônia
CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Antônio Oliveira se aproxima dos números de Daniel Paulista

Carlos Ferreira

Com Daniel Paulista o Remo disputou 30 e conquistou 17 pontos, 56,6% de aproveitamento. Com Antônio Oliveira, disputou 27 e conquistou 13 pontos, 48,1%. Se o Leão vencer o Botafogo/SP, sábado, Oliveira terá quase o mesmo aproveitamento do antecessor, mesmo sob antipatia da torcida.

Vitória é fundamental para o clube pelos três pontos. O time jogar bem é muito importante para o técnico, que ainda precisa convencer os torcedores da sua capacidade de tornar o time confiável. Afinal, de fato, o Remo vem dando muitos motivos para críticas com a sua performance. Assim, o Leão Azul segue no paradoxo do time que não agrada, mas se mantém bem cotado entre os candidatos ao acesso à Série A.

Garcez x Mailton

Velocista, homem dos contra-ataques do Paysandu, Maurício Garcez vai ter confronto direto com Mailton, considerado o melhor lateral direito da Série B, especialmente pelo potencial ofensivo, muito importante no time da Chapecoense. A tendência é esse duelo defina a história do jogo de domingo, inclusive nas decisões táticas dos dois técnicos.

Seguramente, Claudinei Oliveira não incumbiria Garcez de acompanhar Mailton na marcação, a não ser até o meio de campo. E Gilmar Dall Pozo não vai abrir mão dos avanços de Mailton, mas tem que organizar o setor com marcação e cobertura. Os dois técnicos estão com lençol curto, desafiados a explorar a melhor arma e a desarmar o adversário na mesma faixa de campo. 

BAIXINHAS

* Claudinei Oliveira não estará à beira do campo, domingo, porque hoje passa por cirurgia de retirada de um cálculo renal. Vai ver o jogo pela televisão e manter contato com os auxiliares Sandro Forner e Felipe Oliveira. Curiosamente, isso ocorre na mesma rodada em que o Remo não terá Antônio Oliveira à beira do campo, mas por suspensão (cartões amarelos). 

* Mailton, destaque da Chapecoense, era reserva do agora azulino Marcelinho. Agora está brincando muito mais que o antigo concorrente. O paraguaio Valter Clar, lateral esquerdo, é outro que faz ótima Série B. Foi contratado ano passado, vindo do Tacuary, de Assuncion.

* Busca do Remo é por centroavante e meia. É bem provável que haja êxito na investida em Mastriani, uruguaio que está sem espaço no Botafogo/RJ. Sobre o meia, não há especulação de nomes, mas o executivo Marcos Braz está agindo nessa busca. 

* Amanhã, Diego Hernandez deverá estrear com a camisa 33 como meia central. Ele ainda não suporta 90 minutos, mas Régis estará no banco como alternativa. Outro que deve entrar é Jaderson, já que Cantillo e Pavani serão desfalques por lesão. 

* Claudinei Oliveira, representado no jogo pelos seus auxiliares, opta pelo jogo mais ofensivo de Edilson na lateral direita ou mantém Luan Freitas no setor? Pelo desenho do jogo, a tendência é que mantenha Luan Freitas, pela segurança na marcação e pelo muito que acrescenta no jogo aéreo. 

* Botafogo vem "virgem" em duelos com o Remo. O time de Ribeirão Preto jamais perdeu para o Leão Azul. Em seis jogos, quatro vitórias e dois empates. No entanto, vem numa sequência muito ruim nesta Série B. Se o Remo tiver atuação razoável já estará perto dos três pontos. 

* Se o Amazonas vencer o América, hoje, em Manaus, faz o Paysandu entrar em campo como "lanterna" no domingo. Um empate seria resultado ideal. O Amazonas seguiria na última posição e o America, que também está na ZR, não avançaria. 

* Para ter possibilidade de sair da ZR nesta rodada, o Paysandu precisaria vencer a Chapecoense e torcer para que Botafogo e Volta Redonda não vençam o Remo e o CRB, respectivamente. E o Remo, para entrar no G4, tem que derrotar o Botafogo e ser favorecido por derrota ou empate da Chapecoense. 

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

paysandu

colunas

carlos ferreira

