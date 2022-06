Adversário do Remo na próxima rodada, Altos-PI tem a segunda defesa mais vazada da Série C; veja

Remo e Altos-PI jogam pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O encontro entre os times traz embutido o dever de cada um na reta final da primeira fase da competição. Enquanto os azulinos lutam para encostar no topo da tabela, o time piauiense amarga o fato de ser a segunda defesa mais vazada da competição, atrás apenas do vice-lanterna, o Atlético-CE.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Até aqui, a defesa do Altos levou 16 gols, um a menos que o time cearense, e marcou 11, contabilizando um saldo negativo de cinco bolas e aproveitamento de 33,3%. Por outro lado, o retrospecto jogando longe de seus domínios também é um problema. Das cinco partidas disputadas fora, o Altos perdeu quatro e empatou uma, na nona rodada, diante do Manaus.

O time do técnico Fernando Tonet espera quebrar essa marca incômoda, contando com o apoio de nada menos que sete atletas com passagens pelo futebol paraense, incluindo o atual artilheiro do Parazão, o atacante Paulo Rangel. Além dele, estão no time Elielton, Mimica, Betinho, Polegar, Danilo Bala e Julio Ferrari.

SAIBA MAIS

Além do Altos, outros dois times não venceram fora de casa, o Brasil de Pelotas e o Confiança. Enquanto se ajusta, o Remo quer sacramentar a alavancada e manter o retrospecto positivo em Belém. Em cinco jogos, foram quatro vitórias e um empate.

Veja os números:

Jogos: 10

Vitórias: 3

Empates: 1

Derrotas: 6

Gols marcados: 11

Gols sofridos: 16

Saldo de gols: -5

Todos os jogos:

1ª rodada

- Altos 1 x 3 Botafogo-SP

2ª rodada

- Figueirense 4 x 1 Altos

3ª rodada

- Volta Redonda 3 x 1 Altos

4ª rodada

- Altos 2 x 1 ABC

5ª rodada

- Botafogo-PB 2 X 1 Altos

6ª rodada

- Altos 0 x 1 Atlético-CE

7ª rodada

- Mirassol 2 x 1 Altos

8ª rodada

- Altos 3 x 0 Ypiranga

9ª rodada

- Manaus 0 x 0 Altos

10ª rodada

- Altos 1 x 0 Ferroviário