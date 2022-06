Próximo adversário do Remo na Série C tem dois jogadores estrangeiros no elenco

Vários jogadores estrangeiros são destaques no futebol brasileiro. No entanto, quanto mais inferiores são as divisões do esportes no país, menos jogadores de outros países fazem parte dos elencos de equipes. Apesar disso, o Altos-PI, próximo adversário do Remo na Série C, tem dois jogadores que não nasceram no Brasil. Eles devem estar entre os relacionados para a partida entre as equipes que ocorre no domingo (19), em Belém.

Os estrangeiros do Altos são: o goleiro Nikola Peric, da Sérvia; e o meia Paul Justiniano, da Bolívia. Apesar de fazerem parte do elenco, ambos ainda não atuaram pela equipe piauiense na Série C.

Da dupla de não-brasileiros, Nikola Peric é o mais experiente. Com 30 anos, o jogador tem ampla rodagem pelo futebol sérvio, com passagens pelo FK Vojvodina, FK Vozdovac e o Hajduk Kula. O Altos é a primeira equipe do jogador fora da Sérvia.

Já Paul Justiniano ainda está começando na carreira como profissional. O jogador, de 22 anos, jogou duas temporadas pelo Nacional Potosí, antes de vir para o futebol brasileiro. O jogador ainda não marcou gols na carreira.

A partida entre Remo e Altos será no estádio Baenão, em Belém, pela 11ª rodada da Terceirona. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.