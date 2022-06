Próximo adversário do Remo na Série C tem sete jogadores com passagens por clubes do Pará

A partida entre Remo e Altos-PI, marcada para ocorrer neste domingo (19), no estádio Baenão, em Belém, pode marcar o início da arrancada azulina rumo ao topo da Série C. Além disso, o jogo será recheado de reencontros. A equipe nordestina tem sete jogadores com passagens pelo futebol paraense. Veja quem são:

Paulo Rangel

Paulo Rangel marcou gols importantes para o retorno da Lusa à elite do futebol e às competições nacionais (Matheus Vieira / Tuna)

Nascido em Belém, o experiente atacante de 37 anos tem ampla rodagem pelo futebol do estado. O jogador acumula passagens por São Raimundo, Paragominas, Pedreira, Tuna Luso e Paysandu. As duas últimas equipes, inclusive, são aquelas que o atleta tem mais identificação. Com a camisa do Bicola, Paulo Rangel disputou 17 gols e fez 3 gols. Já na Águia do Souza, o centroavante tem 21 gols em 39 jogos, divididos em três passagens.

Elielton

Elielton jogou no Paysandu e no Remo (Jorge Luiz / Paysandu)

Natural de Monte Alegre, interior do Pará, Elielton tem passagens marcantes pelos clubes com as duas maiores torcidas no estado: Remo e Paysandu. Com o Leão Azul, o atacante marcou apenas dois gols em 22 jogos, mas foi um dos principais responsáveis por evitar o rebaixamento do clube à Série D em 2018. Já pelo Paysandu, o jogador disputou 43 partidas e balançou as redes duas vezes entre 2019 e 2020. Elilton também acumula passagens por São Francisco e Tapajós.

Mimica

Mimica fez parte do elenco do Remo no acesso para a Série B (Samara Miranda / Remo)

O experiente zagueiro não nasceu no Pará, mas tem forte identificação com o Remo. Entre 2018 e 2021, o jogador disputou 66 jogos pelo Leão e marcou dois gols. O atleta ainda conquistou o título paraense de 2018 e 2019 com a camisa do Leão Azul, além do acesso à Série B em 2020.

Betinho

Betinho disputou a Série B pelo Paysandu (Igor Mota / OLiberal)

O jogador pernambucano teve uma passagem de dois anos pelo futebol paraense, quando defendeu o Paysandu em 2015 e 2016. Pela camisa do Papão, Betinho fez 13 gols em 36 jogos e conquistou os títulos do Parazão e da Copa Verde em 2016.

Polegar

Polegar marcou o gol da vitória bicolor contra o Tapajós nos acréscimos (John Wesley / Paysandu)

O lateral é uma cara mais recente no futebol do estado. Neste ano, em 2022, o jogador disputou o Parazão e a Copa do Brasil pelo Paysandu, mas foi emprestado ao final do estadual. Com a camisa bicolor, o atleta disputou 11 jogos e marcou dois gols.

Danilo Bala

Danilo Bala jogou no Remo em 2020 (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Muita gente pode não se lembrar, mas Danilo Bala fez parte do elenco do Remo. Em 2019, o jogador disputou a Série C pelo Leão e teve uma curta passagem por Belém: apenas cinco jogos e nenhum gol marcado

Júlio Ferrari

Julio Ferrari jogou no Águia (Divulgação)

Ao contrário dos demais jogadores da lista, Júlio Ferrari acumulou passagens somente pelos clubes do interior. Entre 2011 e 2015 o zagueiro defendeu as cores do São Francisco, São Raimundo e Águia de Marabá