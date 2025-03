Remo confirma jogo contra o Santa Rosa nesta sexta-feira (7) pelas quartas de final do Parazão

Por meio de uma nota, o Remo confirmou o jogo contra o Santa Rosa nesta sexta-feira (7). O time azulino afirmou que seguirá a recomendação da Federação Paraense de Futebol (FPF) e entrará em campo para disputar as quartas de final do Parazão.

"Seguindo o posicionamento da Federação Paraense de Futebol, na Nota Oficial publicada ontem após o julgamento, o Remo entra em campo na noite desta sexta-feira (07) para enfrentar o Santa Rosa, compromisso válido pelas quartas de final do Parazão 2025", disse a nota do Leão Azul.

Além da confirmação do duelo, o Remo também chamou os torcedores para marcarem presença no jogo. O Santa Rosa já está em Belém e pronto para a partida que vale vaga na semifinal do Parazão.

Na noite da última quinta-feira (6), o Campeonato Paraense ganhou um novo capítulo. O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) puniu o Capitão Poço e a Tuna Lusa com a perda de pontos na competição por conta de irregularidades na escalação de jogadores.

O CAP foi punido com a perda de 18 pontos, o que rebaixaria o clube, e a Tuna com 7. Assim, a classificação da tabela seria modificada, o que alteraria os confrontos das quartas de final. Assim, o campeonato seria paralisado. No entanto, por meio de nota, a FPF disse que manterá a rodada em andamento até ser notificado pela Justiça.

"A FPF aguarda o teor completo do julgamento para avaliar seus impactos e adotar as medidas cabíveis. Até que haja a devida notificação e análise da decisão, a tabela do Campeonato Paraense segue mantida", declarou a federação.

Além do Capitão Poço e da Tuna Luso, o Remo e o Bragantino também foram denunciados por por inscrição irregular de atletas. O caso ainda será julgado e o Leão Azul e o Tubarão podem perder pontos no campeonato.