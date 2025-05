Real Madrid impede acerto de Ancelotti com CBF; Jorge Jesus é bola da vez para dirigir seleção

Carlo Ancelotti não vai assumir o comando da seleção brasileira. O Real Madrid, clube no qual o técnico italiano trabalha atualmente, não aceitou pagar a multa rescisória do contrato, que tem validade até junho de 2026. O presidente Florentino Perez só aceitava liberar o comandante de graça. A informação foi dada primeiramente pelo GE.

Ancelotti tinha acertado um acordo com a cúpula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ser o técnico da seleção após o final do Campeonato Espanhol, mas terá de ficar até o final de seu compromisso com o time espanhol.

A temporada do Real Madrid não tem sido boa, pois acumula eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões, derrota na final da Copa do Rei para o rival Barcelona, além de ver o time catalão liderar o Campeonato Espanhol.

Ancelotti ainda tem mais uma possibilidade de conquistar um título importante, com a participação do Real Madrid no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Sem a possibilidade de ter Ancelotti, a CBF vai em busca do português Jorge Jesus, que está na semifinal da Liga dos Campeões da Ásia com o Al-Hilal.

A seleção brasileira ocupa atualmente a quarta colocação nas Eliminatórias da Conmebol para a Copa do Mundo de 2026 e venceu somente um de seus últimos quatro jogos. Desde a saída de Tite após o Mundial do Catar, em 2022, passaram pelo comando da equipe Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior.