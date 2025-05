'Cancelotti'? CBF decide encerrar negociação com Ancelotti; entenda

O que parecia certo acabou não se concretizando. O acordo entre Carlo Ancelotti e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esbarrou num obstáculo decisivo: o Real Madrid. Mesmo ciente da intenção do técnico italiano de comandar a seleção brasileira, a diretoria do clube espanhol fez questão de dificultar as coisas.

Real Madrid fecha a porta

Ancelotti, que tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026, estava alinhado com a CBF para assumir a seleção. Porém, o clube merengue se recusou a arcar com a multa pela rescisão antecipada do treinador. Diante disso, a CBF decidiu encerrar as negociações.

Temporada difícil na Espanha

A relação entre Ancelotti e o Real já não era das melhores. Com os resultados abaixo do esperado na temporada — incluindo a eliminação na Champions League e a derrota para o Barcelona na Copa do Rei —, a diretoria vinha considerando a saída antecipada do treinador há algum tempo. Caso o time não recupere os quatro pontos que o separam do Barça nas últimas rodadas de La Liga, pode terminar o ano sem títulos.

Negociação emperrou na multa

Ao negociar com a CBF, Ancelotti exigiu o pagamento da multa contratual, já que o desligamento seria feito antes do fim do contrato. No entanto, ao saber do acerto verbal entre técnico e CBF, o presidente do Real, Florentino Pérez, bateu o pé: só liberaria o treinador sem custos — algo que Ancelotti não aceitou.

Novo favorito à vista

Com a saída de Ancelotti da jogada, a CBF agora volta suas atenções para outro nome de peso: Jorge Jesus. O treinador português está de saída do Al-Hilal e é o principal favorito para assumir o comando da seleção brasileira.