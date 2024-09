Real Madrid confirma lesão de Kylian Mbappé e atacante ficará fora por tempo indeterminado

O Real Madrid confirmou, nesta quarta-feira (25), que o atacante Kylian Mbappé sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. Após exames realizados pelo departamento médico do clube, ficou constatado o problema muscular, mas o time não divulgou o prazo oficial para o retorno do jogador aos gramados.

"Na sequência dos exames realizados hoje pelos Serviços Médicos do Real Madrid ao nosso jogador Kylian Mbappé, foi-lhe diagnosticada uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. Seu progresso será monitorado", afirmou o clube em comunicado oficial publicado nas redes sociais.

Apesar da falta de um tempo de recuperação divulgado, a imprensa espanhola especula que o craque francês ficará afastado por pelo menos três semanas. Dessa forma, Mbappé deve desfalcar o Real Madrid no clássico contra o Atlético de Madrid, no próximo domingo (29), além de perder a segunda rodada da Champions League, contra o Lille.

O atacante se lesionou durante a vitória do Real por 3 a 2 sobre o Alavés, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. Aos 35 minutos do segundo tempo, Mbappé pediu para ser substituído, o que causou grande preocupação entre os torcedores.

O jogador foi substituído pelo turco Arda Güler, enquanto o técnico Carlo Ancelotti revelou, após o jogo, que o francês "estava um pouco cansado" e pediu para sair "para evitar qualquer risco".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)