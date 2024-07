Com muita festa, Mbappé é apresentado no Real Madrid: 'Hoje meu sonho se realiza'

O sonho enfim se tornou realidade para Kylian Mbappé. O atacante de 25 anos, que passou boa parte da primeira fase da carreira no PSG, foi apresentado oficialmente no Real Madrid nesta terça-feira (16). Para o astro francês, a chegada ao time merengue era muito aguardada por ser fã declarado da equipe.

"É incrível estar aqui... incrível. Dormi por muitos anos com o sonho de jogar no Real Madrid e hoje meu sonho se realiza! Sou um garoto feliz, muito feliz", disse Mbappé no discurso de apresentação.

A festa, que começou às 7h, contou com a presença de milhares de torcedores merengues, que lotaram o estádio Santiago Bernabéu. De acordo com a impressa local, cerca de 105 mil pessoas participaram da festa, o que supera os 80 mil que receberam o ídolo da equipe Cristiano Ronaldo.

Completamente envolvido com o clube, o craque francês fez o discurso todo em espanhol e agradeceu a todos pela presença. O atacante também beijou o escudo do time e repetiu o gesto de Cristiano Ronaldo quando gritou "Hala Madrid" (comemoração tradicional da equipe que quer diz vamos, Madrid).

Mbappé destacou o sonho de vestir a camisa do Real (REUTERS/Juan Medina)

"Tenho outro sonho, de estar à altura da história deste clube, o melhor do mundo. Vou dar minha vida por esse escudo. Estou muito emocionado. Foram muitas etapas para chegar até aqui e estou orgulhoso de ser jogador do clube dos meus sonhos. Não vou falar mais senão vou chorar", disse Mbappé.

Na cerimônia, o clube merengue passou no telão do estádio um vídeo do atacante em 2012, em um treino com Zidane, ídolo do Real Madrid. No discurso, o presidente do time, Florentino Pérez, lembrou do momento e disse para Mbappé: "Eu sei que você nunca vai esquecer aquele dia em 2012, quando Zidane te convidou para Valdebebas".

estava lotado para receber o jogador (REUTERS/Juan Medina)

Após as formalidades, Mbappé pousou com a camisa nove, rodou o estádio e cumprimentou os torcedores presentes. A mãe, Fayza Lamari, o pai, Wilfried Mbappé, estiveram presente na apresentação, assim como crianças atendidas pela instituição do jogador.

Estreia

O primeiro jogo de atacante com a camisa do Real ainda está completamente definido. O jogador se recupera de uma fratura no nariz, que sofreu na primeira partida da Eurocopa. Mbappé ainda passa por exames para ver se será necessária uma cirurgia. Mas, o craque francês estará à disposição de Carlo Ancelotti na segunda semana de agosto, quando retorna das férias e se junta ao elenco do time merengue para os amistosos da pré-temporada.

Chegada

Após uma longa novela, o Real Madrid confirmou a contratação do atacante em junho deste ano. O francês nunca escondeu o afeto que tinha pelo clube espanhol, mas, as negociações nunca avançaram até este ano. Mbappé fez sete temporadas pelo PSG e se tornou o maior artilheiro do time, no entanto, não conseguiu conquistar a Champions League para a equipe. Além do Paris Saint Germain, o craque também jogou com a camisa do Mônaco e fez parte da base do AS Bondy, todos da França.