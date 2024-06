Mercado: Após perder Mbappé, PSG teria interesse em Vinícius Jr. e Rodrygo

Candidato à Bola de Ouro e um dos principais jogadores do Real Madrid, o brasileiro Vinícius Júnior se tornou um dos atletas mais cobiçados na Europa. De acordo com a rádio espanhola RMC Sport, o time merengue pode sofrer uma pressão na disputa pelo atacante. Isso porque, o PSG estaria interessado em Vini Jr e teria feito uma proposta ao atleta da Seleção.

Segundo as informações, o clube francês monitora a situação do atacante. O PSG está em busca de um substituto para o craque Mbappé, que deixou o time e assinou com o Real Madrid. Assim, Vini Jr. estaria sendo visto com o atleta "perfeito" para substituir o jogador da Seleção Francesa.

Contudo, a saída de Vinicius não deve ser facilitada. Um dos motivos é que o jogador é peça fundamental do clube merengue e comandou o time na conquista do Campeonato Espanhol e da Champions League desta temporada. Outra razão é a relação entre o Real Madrid e o PSG que está abalada por conta da saída de Mbappé.

O contrato entre Vini Jr. e o Real Madrid vai até 2027. Conforme as informações da imprensa internacional, a cláusula de rescisão do atacante é de 1 bilhão euros.

Além de Vinicius, Rodrygo também sofre investida de outro clube. Manchester City e o próprio PSG estariam interessados no brasileiro e teriam feito propostas pelo atleta.

No entanto, o atacante da Seleção Brasileira não parece ter se animado com as ofertas e garantiu o desejo de ficar no Real Madrid. Atualmente, tanto Rodrygo quanto Vinicius Júnior estão em compromissos com o Brasil. Os dois se prepararam para disputar a Copa América, que começa em junho, nos EUA.