Com nariz fraturado, Mbappé treina com máscara personalizada que será usada na Eurocopa

O atacante francês Kylian Mbappé treinou, nesta quinta-feira (20/6), com uma máscara personalizada que exibe as cores da bandeira da França. O objeto será utilizado para proteger o rosto do jogador, que teve o nariz fraturado na partida de estreia da seleção francesa na Eurocopa.

Mbappé fraturou o nariz ao tentar um cabeceio e acertar com força o ombro do zagueiro Danso, da Aústria, e teve que ser substituído ao sair de campo com um enorme sangramento.

O jogador ainda é dúvida na partida da seleção francesa contra a Holanda, nesta sexta-feira (21/6), pela 2ª rodada do Grupo D da Euro, já que continua com o nariz fraturado. No entanto, o técnico Didier Deschamps é otimista em relação à participação do atacante no jogo.

“Tudo está indo na direção certa, depois do grande choque que sofreu com as consequências. Ontem ele pôde ir a campo e fazer algumas atividades. Será esse o caso nesta noite também. Está evoluindo no caminho certo para garantir que possa estar disponível amanhã”, disse o treinador em coletiva.