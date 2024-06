Eurocopa 2024: jogador da seleção da Suíça fratura o nariz em partida contra a Escócia

Apenas dois dias após o francês Kylian Mbappé fraturar o nariz em partida da Eurocopa, uma situação parecida ocorreu na competição na partida entre Suíça e Escócia, na última quarta-feira (19/6). Fabian Schär, zagueiro da Suíça, acabou com o nariz fraturado após ser atingido por uma cotovelada durante o jogo.

Schär se envolveu no gol do time rival, um pouco antes do acidente, ao tirar, sem querer, as chances do goleiro Sommer defender, após desviar a finalização de McTominay, o que resultou no gol da Escócia. Apenas seis minutos depois, durante uma cobrança de escanteio, o zagueiro teve o rosto atingido pelo cotovelo de Hendry.

Mesmo lesionado, o jogador recebeu atendimento médico e seguiu jogando até o fim da partida. Em entrevista pós-jogo, Schär falou sobre o acidente.

“Meu nariz está quebrado. Houve uma série de divididas e duelos, como esperávamos. Eu vou sentir mais (dor) amanhã. Foi um jogo intenso para todos. Isso despertou um pouco a minha paixão, faz parte. É divertido também”, disse o jogador.

O zagueiro suíço tem um histórico de lesões e em 2018 e sofreu com concussões em 2019, 2022 e 2023. Com a fratura, o jogador não é presença confirmada na próxima partida da Suíça contra a já classificada Alemanha.