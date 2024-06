Mbappé treina separado e com curativo no nariz a 2 dias de jogo contra Holanda

O capitão da seleção da França, Kylian Mbappé, que sofreu uma fratura no nariz na estreia da equipe na Eurocopa contra a Áustria, reapareceu nesta quarta-feira (19) em treino dos 'Bleus' com um curativo no nariz, a dois dias do duelo com a Holanda pela segunda rodada do Grupo D.

O atacante, fora do início da atividade, treinou em separado com um preparador físico. Depois, treinou chutes a gol com os companheiros, sem dar sinais de incômodo ou dor.

Depois de se chocar com o zagueiro Kevin Danso, Mbappé teve que ser substituído na reta final da vitória da França por 1 a 0 sobre a Áustria, na última segunda-feira.

Após passar por exames, o camisa 10 francês teve confirmada a fratura no nariz. No dia seguinte, o técnico Didier Deschamps explicou que Mbappé não precisará passar por cirurgia imediatamente, mas sim mais adiante.

Caso não possa jogar, Olivier Giroud, maior artilheiro da história da seleção da França (57 gols), é o favorito para ocupar seu lugar.