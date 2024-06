Mbappé fratura nariz na estreia pela Euro 2024 e França avalia cirurgia

O atacante Kylian Mbappé fraturou o nariz após um choque com o zagueiro Kevin Danso durante a vitória da França sobre a Áustria, na estreia na Euro 2024. O incidente ocorreu aos 39 minutos do segundo tempo, quando Mbappé subiu para tentar um cabeceio e colidiu com o ombro de Danso. O jogador deixou o estádio direto para o Hospital da Universidade de Düsseldorf.

VEJA MAIS

A Federação Francesa de Futebol confirmou a fratura. Mbappé foi transportado de ambulância do estádio ao hospital, onde passou por exames para avaliar a necessidade de uma cirurgia. Fontes do jornal L'Equipe e da rádio RMC indicaram que os resultados foram otimistas e que uma operação é improvável no momento.

Após o atendimento médico, Mbappé fez uma publicação nas redes sociais brincando com a situação, sugerindo que continuará na competição usando uma máscara de proteção. "Sugestões de máscaras?", escreveu o atacante.

O técnico Didier Deschamps, em entrevista coletiva após o jogo, preferiu não fazer prognósticos, mas reconheceu a gravidade da situação.

"O nariz dele não está nada bom. Vamos ver. É o ponto negativo desta noite. Mesmo que seja só um nariz, é preocupante. É um jogador muito importante para nós", declarou Deschamps. Ele destacou a importância de Mbappé para a seleção: "Sempre disse: com Kylian, a seleção francesa é sempre mais forte."

Mbappé, que marcou 50 gols em 57 jogos na temporada por clube e seleção, é um dos principais candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo de 2023/24. A campanha na Euro será decisiva para sua eleição.

A França volta a campo na sexta-feira, enfrentando a Holanda em Leipzig, pela segunda rodada do Grupo D da competição.