Após fratura no nariz, Mbappé está fora do próximo jogo da França na Eurocopa, diz TV

O atacante Kylian Mbappé pode ficar fora do próximo jogo da França na Eurocopa. De acordo com informações da TV Canal Plus France, o jogador não deve atuar na partida contra a Holanda por conta da fratura sofrida no nariz no duelo contra a Áustria, na estreia na competição.

Mbappé acabou trombando com o zagueiro Kevin Danso em uma disputa de bola no segundo tempo de jogo. Com a pancada, o atacante do Real Madrid fraturou o nariz e precisou deixar o campo. O jogador foi encaminhado para o Hospital Universitário de Dusseldof para realizar exames e detectar a gravidade da lesão.

Inicialmente, chegou a se falar sobre a necessidade de fazer uma cirurgia, no entanto, o presidente da federação francesa, Philippe Diallo destacou o procedimento cirúrgico no momento.

"A notícia foi bastante tranquilizadora, pois não haverá cirurgia de curto prazo. Quanto à sua participação no resto do torneio, é um pouco prematuro dar uma data exata", disse o dirigente.

Em caso de cirurgia, Mbappé pode perder toda a competição. Assim, o jogador deve realizar outros tratamentos menos invasivos e deve voltar a jogar de máscara nas próximas partidas.

Nas redes sociais, Kylian já brincou com a possibilidade de ter que usar a proteção no rosto durante a Eurocopa. No X (antigo Twitter), o atacante escreveu: alguma ideia para máscaras?

A França venceu a Áustria por 1 a 0 e é a segunda colocada no grupo D. Na próxima sexta-feira (21), a seleção encara a Holanda, líder da chave, que ainda tem a Polônia na briga por uma vaga.