No sufoco, França vence Áustria pela Euro 2024 e Mbappé sofre contusão no nariz

A França confirmou o favoritismo ao vencer a Áustria por 1 a 0 nesta segunda-feira (17) na estreia da Euro 2024. O triunfo veio com um gol contra que garantiu os primeiros pontos da seleção francesa na competição. Kylian Mbappé, a estrela da equipe, foi o grande destaque do jogo, embora tenha saído lesionado. Ele foi responsável pelo cruzamento que resultou no gol contra, perdeu uma chance clara de gol e saiu de campo com um forte sangramento no nariz.

A partida começou mais complicada do que o esperado para a seleção francesa. A Áustria, bem organizada taticamente, dificultou a criação de jogadas perigosas pelos franceses. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Baumgartner teve a chance de abrir o placar para os austríacos, mas desperdiçou. Dois minutos depois, Mbappé fez uma jogada individual e cruzou na área, onde o zagueiro austríaco Wöber desviou para o próprio gol, marcando 1 a 0 para a França.

No segundo tempo, a França desperdiçou várias oportunidades de ampliar o placar. Mbappé, Thurram e Giroud – que entrou no decorrer da etapa final – tiveram chances claras, mas falharam nas finalizações. A Áustria, mesmo com menor volume de jogo, também criou oportunidades para empatar, mas a defesa francesa e o goleiro Maignan estavam em um bom dia e conseguiram segurar o resultado. O placar final permaneceu 1 a 0 para a França.

VEJA MAIS

Mbappé preocupa

Mbappé se lesiona diante da Áustria (PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP)

A atuação de Kylian Mbappé deixou uma preocupação adicional para a equipe francesa. Nos minutos finais do jogo, o atacante sofreu um choque com o ombro do zagueiro Danso e teve um forte sangramento no nariz. Ele precisou ser substituído e foi diretamente para o vestiário.

Os médicos da seleção francesa rapidamente entraram em campo para atender o camisa 10, que chegou a se sentar devido à gravidade do sangramento. A camisa branca do jogador ficou bastante manchada de sangue. Após ser levantado, Mbappé tapou o nariz, indicando o tamanho do problema. A situação do atacante agora é uma incógnita para os próximos jogos da França na Euro 2024.