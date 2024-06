Henry se junta a Mbappé e se posiciona contra a extrema direita

Após o craque francês, Kylian Mbappé, se posicionar a respeito do o avanço da extrema-direita em seu país, durante uma coletiva de imprensa no último domingo (16). Na manhã desta segunda-feira (17), foi a vez do ídolo e técnico da seleção olímpica da França, Thierry Henry, colocar-se do mesmo lado do atleta.

Em uma entrevista coletiva, o ex-jogador se antecipou às perguntas dos repórteres para se pronunciar a respeito do tema. “Creio que já sei o caminho que esta entrevista vai tomar, então falarei primeiro. Concordo com tudo o que foi dito antes a respeito se entramos na política. Não vou me aprofundar no debate, mas compartilho das palavras já ditas, especialmente dos jogadores da seleção principal, como Marcus Thuram, Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé”, disse o ex-atacante.

Henry completou enfatizando a importância do momento que o país vive e incentivou as pessoas a irem votar. “Há algo importante acontecendo. O que pode ser feito para bloquear os extremos é irmos votar, então vamos votar. Estou contra tudo o que divide e a favor daquilo que pode unir” afirmou Henry.

ENTENDA

As declarações foram feitas para se posicionar contra o Reunião Nacional (RN), partido liderado por Marine Le Pen, de extrema direita, e que derrotou os governistas na eleição para o Parlamento Europeu.

No último dia 9 de junho, o presidente francês, Emmanuel Macron, dissolveu o parlamento e convocou eleições legislativas antecipadas. Com isso, o primeiro turno será realizado em 30 de junho e o segundo turno em 7 de julho.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)