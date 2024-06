Massacre: Alemanha goleia Escócia na partida de abertura da Euro 2024

Com uma exibição dominante, a Alemanha venceu a Escócia por 5 a 1 nesta sexta-feira (14), na partida de abertura da Euro 2024, realizada na Allianz Arena, em Munique. A equipe anfitriã não perdeu tempo e abriu o placar aos 10 minutos com um gol de Wirtz, que finalizou da entrada da área. Musiala ampliou nove minutos depois com um potente chute dentro da área. No final do primeiro tempo, Havertz marcou o terceiro gol em cobrança de pênalti, após o zagueiro escocês Porteous ser expulso por cometer a infração.

No segundo tempo, a Alemanha manteve o controle do jogo, terminando com 73% de posse de bola contra 27% da Escócia. Aos 23 minutos, Füllkrug marcou o quarto gol com um forte chute da entrada da área. Nos minutos finais, Rüdiger desviou de cabeça contra a própria meta, concedendo o gol de honra para os escoceses. Já nos acréscimos, Emre Can, que entrou no decorrer da partida, acertou um chute de fora da área, fechando o placar.

Com esta vitória, a Alemanha lidera o Grupo A com três pontos, enquanto a Escócia ocupa a última posição sem pontos e com um saldo negativo de quatro gols. Hungria e Suíça se enfrentam neste sábado (15) para completar a primeira rodada da chave.

Nova geração brilha

A estreia da Alemanha na Eurocopa destacou a força da nova geração do futebol alemão. Sob a liderança de veteranos como Neuer, Kroos e Kimmich, os jovens Wirtz e Musiala, ambos de 21 anos, foram os principais destaques na vitória sobre a Escócia. Musiala, meia-atacante do Bayern de Munique, foi eleito o melhor em campo.

Golaço de Füllkrug

O centroavante Füllkrug, vice-campeão da Champions League com o Borussia Dortmund, entrou no segundo tempo e, pouco depois, marcou um golaço. O camisa 9 da Alemanha acertou um chute a 109 km/h, sem dar chances de defesa ao goleiro escocês.