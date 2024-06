Suíça segura empate com a Escócia e praticamente garante vaga nas oitavas da Euro 2024

Escócia e Suíça empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (19), no estádio de Colônia, na Alemanha, pela segunda rodada do Grupo A da Euro 2024. Todos os gols do jogo foram marcados na primeira etapa. Scott McTominay abriu o placar para a Escócia aos 12 minutos, enquanto Shaqiri empatou aos 25.

Scott McTominay foi o responsável de tirar o zero do marcador. O meio-campista do Manchester United aproveitou um rebote dentro da área suíça, após um chute forte desviado na defesa, para colocar sua equipe em vantagem. Inicialmente creditado como gol contra de Schär, a Uefa corrigiu para McTominay.

A resposta suíça veio rapidamente, aos 25 minutos, com um gol de belíssima execução de Xherdan Shaqiri. O habilidoso meio-campista acertou um chute de fora da área, sem chances para o goleiro escocês, igualando o placar antes do intervalo.

No segundo tempo, a Suíça assumiu o controle das ações, pressionando a Escócia em seu próprio campo. Apesar das investidas suíças, a defesa escocesa conseguiu segurar os ataques adversários, com destaque para uma tentativa de Embolo, que foi anulada por impedimento.

O jogo seguiu intenso até o apito final, com chances para ambas as equipes. A Escócia quase marcou em uma cobrança de falta de Robertson que explodiu na trave, enquanto a Suíça também teve oportunidades de virar o jogo, sem sucesso.