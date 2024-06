Conheça a musa da seleção da Croácia que tem chamado atenção na Eurocopa

Há anos, as musas das seleções marcam diversas competições de futebol pelo mundo. Na Eurocopa 2024, a modelo Ivana Knöll tem marcado os jogos da seleção da Croácia e se tornou a musa da equipe, prometendo apoiar o time incondicionalmente.

Ivana já é conhecida pelo apoio à seleção croata desde a Copa do Mundo do Catar, em 2022, e chama atenção também pela beleza e pelas fotos ousadas publicadas em redes sociais, onde acumula mais de três milhões de seguidores. Além de modelo, ela também é empresária e possui uma marca de moda de praia, pela qual desenha peças inspiradas nas bandeiras das seleções.

VEJA MAIS

Por conta da beleza e exposição nas redes sociais, a modelo revelou que já teve convite de abrir perfis em sites de conteúdo adulto, mas isso não faz parte dos planos de Knöll.

“Depois da Copa do Mundo no Catar, muita gente tentou me convencer a entrar no OnlyFans. Uma vez, até fui convidada para uma entrevista em Nova York. Quando cheguei lá, descobri que eles só queriam me convencer a me inscrever no OnlyFans. Depois disso, as tentativas pararam, mas agora, antes da Eurocopa, estou recebendo muitos e-mails e ligações novamente”, disse.

Além de se destacar pela beleza, Ivana também chama atenção por provocar outras equipes, inclusive já tendo provocado a seleção brasileira.