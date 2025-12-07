Rayssa Leal é tetracampeã do SLS Super Crown aos 17 anos

A skatista brasileira Rayssa Leal se tornou tetracampeã do SLS Super Crown, nesse domingo (7), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP). A maranhense de 17 anos conquistou o 4º título da Street League, considerada a principal competição nessa temporada. Rayssa enfrentou quatro japonesas, sendo três delas medalhistas olímpicas: Coco Yoshizawa, Liz Akama, Yuna Nakayama e Yumeka Oda.

“Estou muito feliz, não tenho palavras, era 100% a meta do ano. Tive algumas falhas esse ano, mas fiquei muito feliz em vencer aqui, com o público cheio e representar o Brasil. No treino eu caí, bati a cabeça, virei o joelho, mas hoje eu acordei melhor desse torcicolo. Mesmo machucada, competi muito feliz, fiquei 100% para a competição", disse a atleta.

Em setembro, o Campeonato Mundial de 2025 seria organizado pela World Skating, mas foi cancelado, deixando a final da Street League como uma das principais disputas. A mais velha da competição desse domingo era Funa Nakayama, de 20 anos.

Rayssa, apesar da entorse no tornozelo direito, garantiu boas notas. No primeiro percurso, ela garantiu 8,3 e seguiu em primeiro lugar. Em seguida, conquistou 7,5 e chegou a 15,8. Atrás de Rayssa estava Yukema Oda, com 15,2.

Na segunda rodada, Rayssa caiu, mas se manteve em primeira posição. A atleta brasileira prosseguiu no topo na terceira, na qual recebeu 8,7. Na quarta e última sequência, duas adversárias caíram e perderam a chance de conquistar o título. Rayssa fez a última manobra já consagrada tetracampeã.