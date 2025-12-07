Rayssa Leal é tetracampeã do SLS Super Crown aos 17 anos A skatista maranhense conquistou o 4º título da Street League no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), nesse domingo (7) Lívia Ximenes 07.12.25 12h42 Rayssa Leal é tetracampeã no Street League (Rodilei Morais / Fotoarena / Estadão Conteúdo) A skatista brasileira Rayssa Leal se tornou tetracampeã do SLS Super Crown, nesse domingo (7), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP). A maranhense de 17 anos conquistou o 4º título da Street League, considerada a principal competição nessa temporada. Rayssa enfrentou quatro japonesas, sendo três delas medalhistas olímpicas: Coco Yoshizawa, Liz Akama, Yuna Nakayama e Yumeka Oda. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)VEJA MAIS Rayssa Leal confirma domínio e é pentacampeã do STU Pro Tour Rio A decisão colocou frente a frente Rayssa e a australiana Chloe Covell, repetindo uma rivalidade frequente nas últimas temporadas Rayssa Leal vai à final do STU Pro Tour Rio, que terá 4 brasileiras, com a melhor nota A final do street está marcada para este domingo, a partir das 11h10 Rayssa Leal reage à eliminação em Paris e fala sobre saúde mental: 'Faço terapia' “Estou muito feliz, não tenho palavras, era 100% a meta do ano. Tive algumas falhas esse ano, mas fiquei muito feliz em vencer aqui, com o público cheio e representar o Brasil. No treino eu caí, bati a cabeça, virei o joelho, mas hoje eu acordei melhor desse torcicolo. Mesmo machucada, competi muito feliz, fiquei 100% para a competição", disse a atleta. Em setembro, o Campeonato Mundial de 2025 seria organizado pela World Skating, mas foi cancelado, deixando a final da Street League como uma das principais disputas. A mais velha da competição desse domingo era Funa Nakayama, de 20 anos. Rayssa, apesar da entorse no tornozelo direito, garantiu boas notas. No primeiro percurso, ela garantiu 8,3 e seguiu em primeiro lugar. Em seguida, conquistou 7,5 e chegou a 15,8. Atrás de Rayssa estava Yukema Oda, com 15,2. Na segunda rodada, Rayssa caiu, mas se manteve em primeira posição. A atleta brasileira prosseguiu no topo na terceira, na qual recebeu 8,7. Na quarta e última sequência, duas adversárias caíram e perderam a chance de conquistar o título. Rayssa fez a última manobra já consagrada tetracampeã. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Rayssa Leal Rayssa Leal tetracampeã Street League SLS Super Crown Street League Skateboarding COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Mundial de Vôlei em Belém: técnico e atleta destacam expectativas e o legado para o vôlei paraense Competição ocorre entre os dias 16 e 21 de dezembro no Mangueirinho 07.12.25 9h00 FUTEBOL Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 07.12.25 8h00 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Flamengo em Belém Jogo do Flamengo em Belém agita rotina e empolga torcedores paraenses Rodrigo Braga, torcedor do Flamengo, está animado para a partida e espera ver de perto os maiores ídolos: Gabigol e Arrascaeta 07.01.24 7h00