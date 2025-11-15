Rayssa Leal vai à final do STU Pro Tour Rio, que terá 4 brasileiras, com a melhor nota A final do street está marcada para este domingo, a partir das 11h10 Estadão Conteúdo 15.11.25 19h53 Rayssa Leal confirmou seu lugar na final do skate street do STU Pro Tour Rio ao fazer a melhor volta da semifinal. Na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, o publico assistiu à medalhista olímpica conseguir 76.06 de nota em sua primeira tentativa. "Eu queria muito ter acertado as minhas notas, porque a insegurança já estava pesada no fator especial de 6, mas eu queria ter acertado as minhas cabreiras mesmo para já ver a nota para amanhã, entender como eles estão pensando", disse Rayssa, contente com sua apresentação. "Estou muito feliz com a minha volta, acho que foi uma das melhores voltas que eu já fiz, tudo muito clean". "O que é muito importante é a gente saber criar uma estratégia que bate com as notas do juiz, porque não adianta a gente fazer o nosso melhor aqui, fazer uma loucura ou fazer as mais básicas e não ser o que a gente pensa", projetou a "Fadinha". Ela terá a companhia de outras três brasileiras na decisão: Gabriela Mazetto, Isabelly Avila e Maria Lúcia. Avançaram também a australiana Chloe Covell e a holandesa Keet Oldenbeuving. Com 46.90 de nota, Pamela Rosa parou na semifinal. A final do street está marcada para este domingo, a partir das 11h10. OUTROS BRASILEIROS NA FINAL A final masculina do street será dominada por brasileiros. Disputarão a decisão na capital fluminense quatro atletas do País: Giovanni Vianna, Gabryel Aguilar, Lucas Rabelo e João Lucas Alves. O argentino Mauro Iglesias e o peruano Angelo Caro também se classificaram. Também haverá brasileiras na final feminina do skate park do STU. Raicca Ventura avançou com a segunda melhor nota (87.88) e superou a estrela britânica Sky Brown, que passou em terceiro (84.00). A japonesa Mizuho Hasegawa liderou a semifinal ao registrar 89.42. Dora Varella e Isadora Pacheco ficaram pelo caminho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave skate STU Pro Tour Rio Rayssa Leal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Carlos Ferreira Quem é o goleiro deste século no Pará 16.11.25 7h00 Futebol Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina 15.11.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00