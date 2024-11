Racing vence Corinthians de virada e garante vaga na final da Sul-Americana

O Racing Club garantiu sua vaga na final da Copa Sul-Americana ao vencer o Corinthians-SP por 2 a 1, em uma partida realizada no Estádio El Cilindro, em Avellaneda. O time argentino, que contou com o apoio da torcida, reverteu a desvantagem após o Corinthians abrir o placar com um gol de Yuri Alberto. A virada aconteceu rapidamente, com Quintero marcando dois gols em apenas três minutos, um deles de pênalti.



O jogo começou favorável para o Corinthians, que pressionou desde o início e conseguiu abrir o placar logo aos seis minutos. Após uma jogada bem trabalhada entre Memphis Depay e Yuri Alberto, o atacante brasileiro não desperdiçou e balançou as redes, colocando o Timão em vantagem. No entanto, a equipe não conseguiu manter a vantagem e viu o Racing reagir rapidamente.

A primeira virada do Racing veio aos 36 minutos, quando José Martínez foi penalizado por tocar a bola com a mão dentro da área. Quintero converteu a cobrança e empatou a partida. Apenas três minutos depois, ele aproveitou uma rápida cobrança de lateral para marcar novamente, virando o jogo em um curto espaço de tempo e colocando os argentinos na frente.



No segundo tempo, o Corinthians tentou reagir e teve mais posse de bola, mas enfrentou dificuldades para criar oportunidades claras de gol. O técnico Ramón Díaz fez várias substituições em busca de mudar o cenário da partida, mas as alterações não surtiram efeito. O Racing se organizou defensivamente e conseguiu manter a vantagem até o apito final.

Com esta vitória, o Racing se prepara para enfrentar o Cruzeiro na final da Sul-Americana, marcada para o dia 23 de novembro no Estádio Nueva Olla, em Assunção, Paraguai. Esta será a primeira participação do Racing em uma final do torneio desde sua criação.

