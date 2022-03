Querétaro x Atlas: Jogo tem invasão de campo e 22 pessoas feridas no Campeonato Mexicano; vídeo

Cenas de violência marcaram o jogo entre Querétaro e Atlas, no Campeonato Mexicano de futebol, neste sábado (5). Torcedores das duas equipes invadiram o gramado do estádio La Corregedoria aos 15 minutos do segundo tempo, quando o placar marcava 1 a 0 para o Atlas. A pancadaria generalizada deixou 22 pessoas feridas, sendo que nove foram levadas ao hospital, duas em estado grave. A imprensa local relata 17 óbitos, mas as mortes não foram confirmadas pelas autoridades. A partida foi suspensa. As informações são do UOL.

A confusão teria começado quando torcedores do Querétaro invadiram o campo, de acordo com a Fox Sports. A torcida do Atlas também conseguiu entrar no gramado, o que causou uma briga generalizada. A polícia não foi capaz de conter a confusão.

Nas redes sociais circulam diversas imagens de torcedores sendo espancados e desacordados no estádio. Veja: