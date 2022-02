Ataque ao ônibus do Grêmio: jogador atingido sofreu traumatismo craniano; veja

Através das redes sociais, o Grêmio emitiu um comunicado sobre o estado de saúde do meia Mathias Villasanti, atingido por uma pedra, durante o ataque ao ônibus que transportava a delegação do Grêmio, para a partida contra o Internacional, no último sábado, no Beira-Rio. Em exame médico foi constatado o traumatismo craniano no atleta, que recebeu alta e segue acompanhado pelo Departamento Médico do clube.

“O atleta está bem, sob cuidados no hospital Moinhos de Vento. Fez exames e foi constatado um traumatismo craniano e uma concussão cerebral, porém sem fratura na cabeça. Tem escoriações no rosto e um trauma no quadril. Estamos contigo, @Mathiasvillaa”, disse o clube, em sua conta no Twitter. Mathias e outros jogadores, além da comissão técnica, tiveram o ônibus apedrejado por dezenas de torcedores do Inter, às próximidades do local da partida.

Após o ataque, a direção do Grêmio decidiu por não entrar em campo contra o Internacional, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. O Gre-Nal ainda não tem data para acontecer.

Ainda na manhã de domingo, o clube soltou outra nota de atualização do caso. Confira:

Veja o momento do ataque: