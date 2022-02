Copa do Nordeste: ônibus com a delegação do Bahia sofre atentado em chegada à Fonte Nova; saiba mais

Pouco antes da partida entre Bahia e Sampaio Correa rolar, um incidente grave acabou suspendendo temporariamente o confronto. O ônibus que transportava a delegação do Bahia foi atacado por bombas, que atingiram o veículo e deixaram alguns jogadores machucados. O atentado acontece em meio uma grande crise administrativa que assola o clube baiano, rebaixado para a Série B, no ano passado.

A informação foi repassada pelo próprio clube, através das redes sociais. Segundo o comunicado, “uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo”, diz. Além dele, o lateral-esquerdo Matheus Bahia sofreu cortes nos braços

O ataque aconteceu na altura do último viaduto da Av. Bonocô, às proximidades da Fonte Nova. Um veículo que estava ao lado do ônibus também foi atingido. Até o momento, não se sabe o que causou a fúria dos autores, embora a temporada do time esteja bastante irregular, inclusive. O time venceu somente um dos últimos seis jogos que disputou e está fora da zona de classificação para a segunda fase do Campeonato Baiano, além de ocupar a 4ª colocação do Grupo B, da Copa do Nordeste.

Confira a publicação postada no perfil do Bahia, no Twitter:

Na mesma rede, o clube anunciou que o jogo será retomado, através de um comunicado do técnico Guto Ferreira. Veja: