Quando começam as competições de ginástica nas Olimpíadas de Paris 2024?

6h - Classificatória masculino - Subdivisão 1

10h30 - Classificatória masculino - Subdivisão 2

15h - Classificatória masculino - Subdivisão 3

28/7

4h30 - Classificatória feminino - Subdivisão 1

6h40 - Classificatória feminino - Subdivisão 2

9h50 - Classificatória feminino - Subdivisão 3

13h - Classificatória feminino - Subdivisão 4

16h10 - Classificatória feminino - Subdivisão 5

29/7

12h30 - Competição por equipes masculina - Final

30/7

13h15 - Competição por equipes feminina - Final

31/7

12h30 - Individual geral masculino - Final

1/8

13h15 - Individual geral feminino - Final

3/8

10h30 - Solo masculino - Final

11h20 - Salto feminino - Final

12h10 - Cavalo com alças masculino - Final

4/8

10h - Argolas masculino - Final

10h40 - Barras assimétricas feminino - Final

11h25 - Salto masculino - Final

5/8

6h45 - Barras paralelas masculino - Final

7h36 - Barra de equilíbrio feminino - Final

8h31 - Barra fixa masculino - Final

9h20 - Solo feminino - Final.

Quem são os ginastas brasileiros favoritos a medalha em Paris?

Os atletas brasileiros de ginástica estão prontos. Com nomes como Rebeca Andrade, Arthur Nory, Flávia Saraiva e Caio Souza, o Brasil tem grandes chances de conquistar medalhas nas Olimpíadas de Paris. Veja quem são os principais destaques do Time Brasil.

Rebeca Andrade

Rebeca Andrade é um nome que não pode faltar quando se fala em ginástica brasileira. Medalhista olímpica em Tóquio 2020, Rebeca fez história ao conquistar a prata no individual geral e o ouro no salto. Com sua habilidade técnica impecável e performances cheias de carisma, ela é uma forte candidata a subir ao pódio em Paris.

Rebeca Andrade é campeã olímpica, do mundial e pan-americana (Foto/Instagram: @rebecarandrade)

Conquistas Recentes:

Ouro no Campeonato Mundial de 2021 (Salto)

Prata no Campeonato Mundial de 2022 (Individual Geral)

Diversas medalhas em etapas da Copa do Mundo

Arthur Nory

Arthur Nory, medalhista de bronze na barra fixa nas Olimpíadas do Rio 2016, é outro grande nome da ginástica brasileira. Ele continua mostrando consistência e talento em competições internacionais. Sua experiência e dedicação ao esporte o colocam como um forte concorrente em Paris.

Conquistas Recentes:

Ouro no Campeonato Mundial de 2019 (Barra Fixa)

Participações destacadas em etapas da Copa do Mundo

Flávia Saraiva

Flávia Saraiva é uma das ginastas mais talentosas e promissoras do Brasil. Conhecida por sua graça e precisão nos movimentos, Flávia tem encantado o público e os juízes com suas performances. Embora tenha sofrido com lesões, sua determinação a mantém como uma forte candidata para as Olimpíadas de Paris.

Flávia Saraiva (Gaspar Nóbrega/COB)

Conquistas Recentes:

Medalhas em Jogos Pan-Americanos e etapas da Copa do Mundo

Presença constante em finais de campeonatos mundiais

Caio Souza

Caio Souza é outro atleta a ser observado. Com um currículo repleto de bons resultados em competições internacionais, Caio tem se destacado especialmente no individual geral e nos aparelhos de salto e barras paralelas. Sua versatilidade e força o tornam um competidor perigoso.

Arhur Nory e Caio Souza (instagram/@caio_souza)

Conquistas Recentes:

Medalhas em Jogos Pan-Americanos

Participação consistente em finais de campeonatos mundiais

Por que Acompanhar a Ginástica nas Olimpíadas de Paris 2024?

A ginástica nas Olimpíadas de Paris 2024 promete ser um espetáculo imperdível. Além dos talentos brasileiros, a competição reunirá os melhores ginastas do mundo, proporcionando momentos de pura adrenalina e emoção. Para os fãs do esporte, acompanhar as performances dos nossos atletas é uma oportunidade de torcer e vibrar com cada conquista.