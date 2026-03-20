Quais os próximos jogos de João Fonseca após derrota no Miami Open? Confira agenda Brasileiro de 19 anos inicia gira de saibro com torneios em Monte Carlo e Munique antes de Roland Garros Hannah Franco 20.03.26 23h57 Quais os próximos jogos de João Fonseca após derrota no Miami Open? Confira agenda (Instagram/@miamiopen) O tenista João Fonseca já tem definidos os próximos compromissos no circuito após a eliminação no Miami Open na noite desta sexta-feira (20). Aos 19 anos, o brasileiro agora volta as atenções para a gira de saibro europeu, etapa importante da temporada. O calendário inclui dois torneios de peso nas próximas semanas, além da preparação para um dos principais Grand Slams do circuito. VEJA MAIS Alcaraz lembra de massacre para Nadal quando começava para elogiar João Fonseca: 'Ele tem tudo' [[(standard.Article) João Fonseca e Bia Haddad caem no ranking, mas têm boa chance de recuperar posições em Miami]] O primeiro desafio será o Masters 1000 de Monte Carlo, disputado no Principado de Mônaco. A competição começa no dia 5 de abril e segue até o dia 12. Essa será a primeira participação de João Fonseca no torneio, que marca o início da temporada de saibro em alto nível no circuito da ATP. Na sequência, o brasileiro embarca para a Alemanha, onde disputa o ATP 500 de Munique a partir do dia 13 de abril. Assim como em Monte Carlo, será a estreia do jovem tenista na competição, ampliando sua experiência em torneios internacionais. Monte Carlo: de 5 a 12 de abril Munique: a partir de 13 de abril Preparação mira Roland Garros A sequência faz parte da preparação para o Roland Garros, principal torneio da gira de saibro. Em 2025, João Fonseca, atual número 39 do mundo, chegou até a terceira rodada da competição, sendo eliminado pelo britânico Jack Draper. Mesmo com a eliminação precoce em Miami, o brasileiro segue acumulando experiência ao enfrentar adversários de alto nível no circuito. A gira europeia representa uma nova oportunidade para o tenista buscar evolução técnica e melhores resultados ao longo da temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Tênis Masters 1000 de Miami João Fonseca futuro calendário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 FUTEBOL Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A 20.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES TENIS Quais os próximos jogos de João Fonseca após derrota no Miami Open? Confira agenda Brasileiro de 19 anos inicia gira de saibro com torneios em Monte Carlo e Munique antes de Roland Garros 20.03.26 23h57 Alcaraz lembra de massacre para Nadal quando começava para elogiar João Fonseca: 'Ele tem tudo' 20.03.26 23h47 SAIBA MAIS Paysandu inicia venda de ingressos para estreia na Copa Norte Jogo acontece na próxima terça-feira (24), às 20h30, contra o Grêmio Atlético Sampaio, no Modelão, em Castanhal 20.03.26 20h58 Futebol Da base ao profissional, Matheus Capixaba ganha espaço no Paysandu Jovem de 20 anos teve boa entrada contra a Portuguesa e reforça confiança após primeiras oportunidades no time principal 20.03.26 17h36