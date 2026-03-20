Quais os próximos jogos de João Fonseca após derrota no Miami Open? Confira agenda

O tenista João Fonseca já tem definidos os próximos compromissos no circuito após a eliminação no Miami Open na noite desta sexta-feira (20). Aos 19 anos, o brasileiro agora volta as atenções para a gira de saibro europeu, etapa importante da temporada.

O calendário inclui dois torneios de peso nas próximas semanas, além da preparação para um dos principais Grand Slams do circuito.

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O primeiro desafio será o Masters 1000 de Monte Carlo, disputado no Principado de Mônaco. A competição começa no dia 5 de abril e segue até o dia 12.

Essa será a primeira participação de João Fonseca no torneio, que marca o início da temporada de saibro em alto nível no circuito da ATP.

Na sequência, o brasileiro embarca para a Alemanha, onde disputa o ATP 500 de Munique a partir do dia 13 de abril.

Assim como em Monte Carlo, será a estreia do jovem tenista na competição, ampliando sua experiência em torneios internacionais.

Monte Carlo: de 5 a 12 de abril

de 5 a 12 de abril Munique: a partir de 13 de abril

Preparação mira Roland Garros

A sequência faz parte da preparação para o Roland Garros, principal torneio da gira de saibro. Em 2025, João Fonseca, atual número 39 do mundo, chegou até a terceira rodada da competição, sendo eliminado pelo britânico Jack Draper.

Mesmo com a eliminação precoce em Miami, o brasileiro segue acumulando experiência ao enfrentar adversários de alto nível no circuito.

A gira europeia representa uma nova oportunidade para o tenista buscar evolução técnica e melhores resultados ao longo da temporada.