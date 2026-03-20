Alcaraz lembra de massacre para Nadal quando começava para elogiar João Fonseca: 'Ele tem tudo'

Quando iniciava sua caminhada no tênis, Carlos Alcaraz teve a oportunidade de jogar com Rafael Nadal no Masters 1000 de Madri, na Espanha, e foi massacrado, perdendo por 6/1 e 6/2. Foi no dia que completava 18 anos. Mesmo perdendo, aquele dia lhe trouxe boas lições. Em uma semana, João Fonseca, de 19, encarou Jnnik Sinner e agora o espanhol, os dois melhores do ranking, e mostrou-se competitivo, arrancando elogios do líder do ranking de que pode repetir seus feitos.

Na visão de Alcaraz, agora com 17 vitórias em 18 partidas na temporada, o brasileiro está um passo à frente em relação a seu começo de carreira e tem tudo para brilhar pelo que já vem apresentando no circuito.

"Bem, me lembro da primeira vez que joguei contra o Rafa Nadal em Madri. Lembro como aquela partida foi boa para mim... Mesmo tendo sido massacrado. Diria que para ele (João Fonseca), jogar de igual para igual com a gente (ele e o Sinner) vai dar um ótimo feedback da equipe dele. E eles vão saber o que ele precisa melhorar no futuro", afirmou Alcaraz.

"Como eu disse, João tem tudo, ótimos golpes e coisas para melhorar. Mas tenho certeza de que ele vai conseguir (crescer). Jogar contra o número 1 e o número 2 do mundo em torneios consecutivos vai ser muito útil para ele", elogiou.

Agora, João Fonseca se prepara para a gira de saibro, na qual disputará seu primeiro Masters 1000 no piso, em Montecarlo, e no qual pode se encontrar mais uma vez com o Alcaraz a depender do sorteio e da campanha. De certo é que o brasileiro voltará a encarar o espanhol em torneio exibição no fim do ano, no Allianz Parque, casa do Palmeiras.