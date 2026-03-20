Alcaraz lembra de massacre para Nadal quando começava para elogiar João Fonseca: 'Ele tem tudo' Estadão Conteúdo 20.03.26 23h47 Quando iniciava sua caminhada no tênis, Carlos Alcaraz teve a oportunidade de jogar com Rafael Nadal no Masters 1000 de Madri, na Espanha, e foi massacrado, perdendo por 6/1 e 6/2. Foi no dia que completava 18 anos. Mesmo perdendo, aquele dia lhe trouxe boas lições. Em uma semana, João Fonseca, de 19, encarou Jnnik Sinner e agora o espanhol, os dois melhores do ranking, e mostrou-se competitivo, arrancando elogios do líder do ranking de que pode repetir seus feitos. Na visão de Alcaraz, agora com 17 vitórias em 18 partidas na temporada, o brasileiro está um passo à frente em relação a seu começo de carreira e tem tudo para brilhar pelo que já vem apresentando no circuito. "Bem, me lembro da primeira vez que joguei contra o Rafa Nadal em Madri. Lembro como aquela partida foi boa para mim... Mesmo tendo sido massacrado. Diria que para ele (João Fonseca), jogar de igual para igual com a gente (ele e o Sinner) vai dar um ótimo feedback da equipe dele. E eles vão saber o que ele precisa melhorar no futuro", afirmou Alcaraz. "Como eu disse, João tem tudo, ótimos golpes e coisas para melhorar. Mas tenho certeza de que ele vai conseguir (crescer). Jogar contra o número 1 e o número 2 do mundo em torneios consecutivos vai ser muito útil para ele", elogiou. Agora, João Fonseca se prepara para a gira de saibro, na qual disputará seu primeiro Masters 1000 no piso, em Montecarlo, e no qual pode se encontrar mais uma vez com o Alcaraz a depender do sorteio e da campanha. De certo é que o brasileiro voltará a encarar o espanhol em torneio exibição no fim do ano, no Allianz Parque, casa do Palmeiras. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Miami Carlos Alcaraz João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 FUTEBOL Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A 20.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Da base ao profissional, Matheus Capixaba ganha espaço no Paysandu Jovem de 20 anos teve boa entrada contra a Portuguesa e reforça confiança após primeiras oportunidades no time principal 20.03.26 17h36 Quais os próximos desafios de João Fonseca depois da eliminação no Miami Open? Veja calendário 20.03.26 23h57 FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 MUNDIAL Falta pouco! O que os jogadores do Liverpool responderam sobre a final contra o Flamengo Reds penaram para passar pelo Monterrey, pelas semifinais do Mundial. Alisson, Firmino e Mané foram à zona mista e projetaram a aguardada reedição da decisão de 1981 18.12.19 19h17