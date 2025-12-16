PSG é condenado a pagar R$ 390 milhões a Mbappé por salários atrasados Os advogados apresentaram seus argumentos no mês passado perante o Conselho de Direitos Humanos de Paris Estadão Conteúdo 16.12.25 12h08 Um tribunal trabalhista de Paris decidiu, nesta terça-feira, que o Paris Saint-Germain deve pagar a Kylian Mbappé mais de 60 milhões de euros (algo em torno de R$ 390 milhões) em uma disputa sobre salários e bônus devidos ao jogador ao término de seu contrato, antes de sua transferência para o Real Madrid em 2024. A decisão da Justiça do Trabalho aconteceu de forma unânime. Os advogados apresentaram seus argumentos no mês passado perante o Conselho de Direitos Humanos de Paris em uma saga jurídica envolvendo somas colossais. O tribunal deu veredicto favorável ao jogador, em meio a acusações de traição e assédio relacionadas ao rompimento de seu vínculo com o PSG. O corpo jurídico do atleta alegou que o PSG lhe devia mais de 260 milhões de euros (pouco mais de R$ 1,6 bilhão). Já o clube francês reivindicava 440 milhões de euros (perto de R$ 2,8 bilhões), alegando danos e "perda de oportunidade" após sua saída sem custos de transferência. Os representantes do atacante disseram que a decisão "confirma que os compromissos devem ser honrados. Ela reafirma uma verdade simples: mesmo na indústria do futebol profissional, a legislação trabalhista se aplica a todos". A relação entre clube e jogador se deteriorou quando Mbappé decidiu, em 2023, não renovar seu contrato, que expiraria no verão de 2024. Isso privou a agremiação de Paris de uma quantia substancial em uma transferência, apesar de ter oferecido a ele o contrato mais lucrativo da história quando assinou um novo acordo em 2022. Diante deste cenário, o atacante foi excluído da pré-temporada e obrigado a treinar com o time reserva. Ele perdeu a partida de estreia do campeonato, mas retornou ao time titular para uma última temporada após conversas com o clube - conversas que são centrais para a disputa. O clube acusou Mbappé de descumprir um acerto firmado em agosto de 2023, que supostamente previa uma redução salarial caso ele saísse de graça - um acordo que o PSG afirmou ter como objetivo proteger sua estabilidade financeira. O PSG alegou ainda que o artilheiro ocultou sua decisão de não renovar o contrato por quase 11 meses, impedindo o clube de vendê-lo e causando prejuízos financeiros significativos. Já os advogados de Mbappé insistiram que o PSG nunca apresentou provas de que o atacante concordou em abrir mão de quaisquer pagamentos e alegaram que a agremiação deixou de pagar salários e bônus referentes a abril, maio e junho de 2024. Mbappé se transferiu para o Real Madrid no verão de 2024 sem custos, após estabelecer um recorde com seus 256 gols marcados em sete anos com a camisa da equipe parisiense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol PSG condenado Mbappé COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 Mais esportes Cruzeiro perde para o Osaka, do Japão, na abertura do Mundial de Clube de vôlei Partida ocorreu no ginásio Mangueirinho, em Belém. 16.12.25 12h05 MMA Sport Club Luto no MMA, morre Gerônimo Mondragon a lenda do Mr. Cage 16.12.25 11h51 Futebol Ansiedade e desgaste na novela azulina 16.12.25 11h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu 11.12.25 12h33 PREÇO Fifa anuncia ingressos populares a US$ 60 para Copa do Mundo de 2026 Nova categoria de ingressos será destinada a torcedores de seleções classificadas após críticas a preços considerados abusivos pela Fifa 16.12.25 23h17 Futebol Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos' A semelhança com as camisas de 2016 geraram uma onda de críticas por parte da torcida 15.12.25 17h36 Mais esportes Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025. 16.10.25 12h21