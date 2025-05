Presidente da FIA indica mudanças em punições a pilotos que usem palavrões na F-1

FUTEBOL

Vídeo: Rogério Ceni reencontra Robgol em Belém e diz que já sofreu bastante com ídolo do Paysandu

Atual técnico do Bahia, Rogério Ceni bateu um papo com Robgol em um hotel da capital paraense, antes do confronto entre Paysandu x Bahia, válido pela Copa do Brasil