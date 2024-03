Presidente da CBF diz que pedirá VAR em todos os jogos da FIFA após polêmica em amistoso

Os jogadores e a comissão técnica da Seleção Brasileira saíram do amistoso contra a Espanha, nesta terça-feira (26), com críticas a arbitragem. Dois dos três gols dos espanhóis foram marcados de pênaltis muito contestado pela equipe do Brasil. A partida era amistosa e por isso não tinha a presença do VAR. Após o duelo, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou que entrará com um pedido junto à FIFA para que casos como este não ocorra novamente.

"A CBF vai comunicar à Fifa, para que, não só os jogos da seleção brasileira, mas quaisquer amistosos, que tenham a obrigatoriedade de utilizar o VAR. Porque compromete o espetáculo, e não pode ser assim. Futebol é tão avançado na Europa, e deixou a desejar em um jogo tão importante. Qualquer que fosse o jogo, não cabe mais não utilizar o VAR", declarou Ednaldo.

Além dos dois pênaltis dado a Espanha, o juiz também marcou um para o Brasil, que foi convertido pelo atacante Lucas Paquetá, já nos acréscimos do segundo tempo de jogo. Com isso, a partida terminou empatada em 3 a 3.

Ednaldo responsabilizou a federação europeia, a UEFA, pela falta do VAR na partida. O dirigente da CBF ainda lembrou que o recurso é usado em todas as divisões do Campeonato Brasileiro e que era necessário nos amistosos também.

"Caberia à federação que rege o futebol (europeu), a Uefa, pudesse ser mais exigente. Acho que o VAR veio para ficar. A CBF coloca na (série) A, B, C, D, (no Brasileirão) feminino, nas divisões de base, e é a confederação que mais utilizar o VAR no mundo", destacou o dirigente.

De acordo informações, a decisão da exclusão do VAR da partida foi tomada pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), responsável pela organização do confronto. A instituição entendeu que não havia necessidade de usar o recurso no jogo. A partida foi comandada pelo português António Nobre.