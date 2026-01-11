Prefeito promete construção de arenas nas periferias de Belém a partir de fevereiro Segundo Igor Normando, a gestão pretende iniciar, já em fevereiro, o processo licitatório para a construção dos novos espaços Eva Pires/Especial para O Liberal 11.01.26 17h43 Prefeito esteve nos estúdios de O Liberal (Thiago Gomes/O Liberal) Em meio aos grandes investimentos que redesenharam Belém para a COP 30, o esporte municipal tenta escapar da sombra das obras mais visíveis e chegar onde a cidade costuma ser menos lembrada: os bairros periféricos. Em entrevista para O Liberal, o prefeito Igor Normando detalhou alguns planos para construção de campos e arenas, defendeu a atuação integrada com o Estado e admitiu que o maior desafio ainda está na base, onde muitos atletas desistem antes mesmo de competir, diante da falta de opções na periferia. VEJA MAIS [[(standard.Article) Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras]] Parque Olímpico Mangueirão é inaugurado com o evento ‘GeekParque’ Programação gratuita une esportes e cultura geek A promessa de ampliar e reformar espaços esportivos em áreas afastadas do centro voltou ao discurso da Prefeitura de Belém. Segundo o prefeito Igor Normando, a gestão pretende iniciar, já em fevereiro, o processo licitatório para a construção das chamadas ‘Areninhas’, espaços esportivos em diversos bairros da capital paraense. “Sem dúvida alguma. Vamos fazer as areninhas e as arenas, que são fundamentais para que haja esporte em todos os bairros”, afirmou o prefeito. “A ideia é iniciar o processo licitatório já no mês de fevereiro para contratar as empresas que vão executar essas obras.” A fala surge em meio ao debate sobre o papel da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer diante das Usinas da Paz, consideradas o principal programa esportivo e social do Governo do Estado. Questionado sobre o risco de a política municipal se tornar apenas complementar, o prefeito negou interesse em qualquer disputa por protagonismo. “Pela primeira vez a gente tem um governo federal, um governo estadual e um governo municipal alinhados”, disse. “Eu não estou aqui para esconder o que vem de bom do Estado ou da União, nem para disputar quem entregou a obra.” Segundo ele, a prioridade da gestão é o resultado prático para a população. “O que me importa é que a obra aconteça. Se é do governo do Estado, do governo federal ou da iniciativa privada, a finalidade já está cumprida quando chega para a cidade”, afirmou. “Qualquer coisa diferente disso vira briga de ego.” O debate ganha relevância no contexto da COP 30, que atraiu mais de cinco bilhões em investimentos e concentrou intervenções principalmente na área central da capital. Para o prefeito, o desafio agora é levar esse movimento aos bairros mais afastados do centro. “Eu fui eleito para organizar a cidade e fazer o que precisa ser feito, mesmo que isso seja impopular”, declarou. “Não estou aqui pensando na próxima eleição, mas em como Belém vai estar daqui a 20 ou 30 anos.” Crianças da Terra Firme interessadas pelos saltos brincam em terrenos improvisados com serragem, na falta de um espaço adequado para treinamentos () Outro ponto sensível abordado na entrevista foi a dificuldade enfrentada por jovens que buscam o esporte. Em uma cidade reconhecida como celeiro de talentos, muitos acabam abandonando o esporte por falta de recursos mínimos, como passagem de ônibus ou equipamentos. “É fundamental reforçar, na periferia da cidade, a presença do esporte”, disse. “O esporte amador é prioridade, porque ele garante acesso, saúde, disciplina e formação cidadã”, disse, sem dar mais detalhes sobre os projetos que serão executados e os locais. Igor Normando também lembrou que na cidade já existem leis que permitem aos empresários colaborar com a inclusão esportiva, como a Lei Tó Teixeira, que permite incentivos fiscais a empresas que invistam em projetos esportivos. “A gente cria a lei, mas os empresários também precisam olhar com mais carinho para o esporte da cidade”, afirmou. “Nossa prioridade continua sendo o esporte nos bairros, mas é possível avançar quando o setor privado participa.” Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave prefeitura de belém igor normando mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional 11.01.26 8h00 Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30