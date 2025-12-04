Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Popó fica de fora do Hall da Fama do Boxe pela terceira vez

Golovkin, Antonio Tarver e Nigel Benn foram os mais votados e terão seus nomes eternizados na cerimônia marcada para junho de 2026

Hannah Franco
fonte

Hall da Fama do Boxe anuncia novos nomes e deixa Popó fora entre os eleitos (Instagram/ popofreitas)

O tetracampeão mundial Acelino “Popó” Freitas, um dos maiores nomes da história do boxe brasileiro, ficou novamente fora da lista de escolhidos para integrar o Hall da Fama Internacional de Boxe de Canastota, nos Estados Unidos. A edição de 2026 selecionou três nomes de destaque no cenário mundial, mas, assim como em 2021 e 2022, Popó não avançou entre os eleitos.

Ao todo, 42 ex-lutadores estavam entre os indicados e passaram pela votação de jornalistas, ex-boxeadores e personalidades da modalidade. Os escolhidos da vez foram o norte-americano Antonio Tarver, o britânico Nigel Benn e o casaque Gennady Golovkin, que terão seus nomes eternizados no museu dedicado aos maiores da história do esporte.

VEJA MAIS

image Após confusão em ringue, Popó e Wanderlei fazem as pazes e aparecem juntos em comercial
Campanha inspirada na confusão do Spaten Fight Night mostra os lutadores em clima de reconciliação, com piadas e alfinetadas

image Popó e Werdum selam a paz em reencontro no Rio: 'O esporte venceu mais uma vez'

Golovkin, um dos ídolos recentes dos pesos médios, e Tarver, conhecido pelos títulos mundiais e pela rivalidade com Roy Jones Jr., se unem a Benn, um dos nomes mais populares do boxe britânico, marcando a classe de homenageados de 2026.

Com a nova derrota de Popó na votação, o Brasil continua com apenas um representante no Hall da Fama: Éder Jofre, o “Galo de Ouro”, que teve seu nome incluído em 1992 e permanece como o único brasileiro reconhecido na instituição criada em 1990.

Cerimônia em 2026

Os três escolhidos serão oficialmente introduzidos ao Hall da Fama em junho de 2026, em Canastota, em uma cerimônia tradicional que reúne, anualmente, dezenas de campeões e ex-campeões para celebrar a história do boxe mundial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

boxe

Popó

Hall da Fama
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números

O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF.

04.12.25 15h12

FUTEBOL

Remo é goleado pelo São Paulo na estreia da Copa São Paulo de futebol feminino

Tricolor não deu chances para o Remo, que terminou a primeira rodada na lanterna do grupo

04.12.25 11h02

Carlos Ferreira

Em que posição cada técnico teria colocado o Remo?

04.12.25 10h50

momento revelação

Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo

O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3)

04.12.25 9h11

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Fórmula 1

F-1: Antonelli agradece apoio de Verstappen após ataques por erro no GP do Catar

Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força

04.12.25 23h13

Troca de Leões

Henrique Bittencourt deixa o Remo e retorna ao Fortaleza como analista de desempenho

Com passagem pelo Paysandu, o profissional chegou ao Leão Azul em maio deste ano após convite de Sérgio Papellin

27.06.25 13h38

VEM AÍ?

Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, diz presidente da Fifa

Gianni Infantino afirmou em live que há clubes negociando com o craque português para disputar o torneio nos Estados Unidos, em 2025

23.05.25 20h37

Campeonato Paulista

Santos x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/03) pelo Paulistão

Santos e Red Bull Bragantino jogam pela Série A do Campeonato Paulista hoje; veja onde assistir ao vivo e as escalações da partida

02.03.25 19h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda