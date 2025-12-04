Popó fica de fora do Hall da Fama do Boxe pela terceira vez

O tetracampeão mundial Acelino “Popó” Freitas, um dos maiores nomes da história do boxe brasileiro, ficou novamente fora da lista de escolhidos para integrar o Hall da Fama Internacional de Boxe de Canastota, nos Estados Unidos. A edição de 2026 selecionou três nomes de destaque no cenário mundial, mas, assim como em 2021 e 2022, Popó não avançou entre os eleitos.

Ao todo, 42 ex-lutadores estavam entre os indicados e passaram pela votação de jornalistas, ex-boxeadores e personalidades da modalidade. Os escolhidos da vez foram o norte-americano Antonio Tarver, o britânico Nigel Benn e o casaque Gennady Golovkin, que terão seus nomes eternizados no museu dedicado aos maiores da história do esporte.

Golovkin, um dos ídolos recentes dos pesos médios, e Tarver, conhecido pelos títulos mundiais e pela rivalidade com Roy Jones Jr., se unem a Benn, um dos nomes mais populares do boxe britânico, marcando a classe de homenageados de 2026.

Com a nova derrota de Popó na votação, o Brasil continua com apenas um representante no Hall da Fama: Éder Jofre, o “Galo de Ouro”, que teve seu nome incluído em 1992 e permanece como o único brasileiro reconhecido na instituição criada em 1990.

Cerimônia em 2026

Os três escolhidos serão oficialmente introduzidos ao Hall da Fama em junho de 2026, em Canastota, em uma cerimônia tradicional que reúne, anualmente, dezenas de campeões e ex-campeões para celebrar a história do boxe mundial.