Pogba testou positivo em exame antidoping devido a suplemento indicado por médico

O jogador Paul Pogba, da Juventus, foi flagrado com testosterona no exame antidoping realizado pelo clube na última segunda-feira, 11. Pogba está suspenso preventivamente e, se o uso da substância proibida no futebol for confirmada, o francês pode receber suspensão de até quatro anos.

De acordo com o jornal italiano ‘Gazzetta dello Sport’, a testosterona foi ingerida pelo jogador em um suplemento alimentar dietético adquirido nos Estados Unidos, por indicação de um amigo médico. O teste positivo foi flagrado após o jogo entre Unidense e Juventus, pelo Campeonato Italiano.

Pogba foi sorteado para fazer o teste mesmo sem entrar em campo. O meia francês tem o prazo de três dias para solicitar oficialmente a contraprova.

O veículo também afirma que o clube vai esperar o decorrer do processo. Pogba teve o contrato com o clube italiano até junho de 2026 suspenso, e poderá ser rescindido na confirmação do doping.

Seu último contrato ocorreu em julho de 2022, e até o momento, o jogador atuou em 12 jogos pela equipe devido a lesões e problemas físicos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)